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PFAS : mesurer, encadrer, traiter – Le défi des polluants invisibles

Publié en par La rédaction

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Chimie et biotech Environnement Pollution de l'eau Santé Risque sanitaire Processus d'analyse

Omniprésents dans l’environnement mais encore largement méconnus, les PFAS s’imposent comme un défi majeur pour les ingénieurs, les chercheurs et les décideurs publics. Entre insuffisance des dispositifs de surveillance, durcissement progressif des normes et émergence de solutions technologiques, leur gestion révèle les limites actuelles des approches classiques de contrôle de la pollution. Comment détecter ces substances diffuses, adapter les cadres réglementaires et développer des stratégies industrielles efficaces pour les traiter ? Ce dossier propose un éclairage structuré sur un enjeu à la croisée des sciences, de la réglementation et de l’innovation.

Sommaire

Surveillance et angle mort des pollutions émergentes
Réglementer l’invisible : normes, politiques et arbitrages
Innover sous contrainte : industrie et solutions face aux PFAS
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https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/biotech-et-chimie/

Surveillance et angle mort des pollutions émergentes

Réglementer l’invisible : normes, politiques et arbitrages

Innover sous contrainte : industrie et solutions face aux PFAS

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