Wormsensing, lauréat du Challenge Industrie du futur SKF

Le troisième challenge “Industrie du futur” organisé par SKF Magnetic Mechatronics (S2M) en partenariat avec Techniques de l’Ingénieur a rendu son verdict, mettant 4 start-up à l'honneur. voici la start-up qui obtient la première place du challenge !

Le lauréat de l’édition 2026 du Challenge Industrie du futur SKF est la start-up Wormsensing [1] . Nous avons rencontré Thibaud Legeas, son Directeur Business Development et Programmes. Pour revenir sur ce moment fort, il a évoqué ce que cette distinction représente pour son entreprise et nous a dévoilé les prochaines étapes de leur développement.

Techniques de l’Ingénieur : Quel a été votre premier sentiment au moment de l’annonce des résultats ? Quels souvenirs garderez-vous de cette journée ?

Thibaud Legeas : L’annonce des résultats a été une agréable surprise, il y avait beaucoup d’autres solutions intéressantes présentées en même temps, et de la fierté, que le travail de toute l’équipe de Wormsensing soit reconnu de la sorte. Nous sommes ravis d’avoir pu participer à la célébration des 50 ans de S2M, et d’être mis en avant lors de cet événement.

Que représente cette récompense pour votre start-up ? En quoi va-t-elle vous aider à accélérer votre développement et vos prochains projets ?

Nous sommes tous convaincus que la technologie développée par Wormsensing peut représenter une réelle révolution dans le monde de l’industrie, et c’est ce que SKF reconnait en nous décernant ce prix. Comme je l’ai dit au moment de recevoir notre prix, cette cérémonie marque le début de l’histoire, que j’espère longue et bénéfique pour Wormsensing et SKF.

Après cette belle reconnaissance, quelles sont les prochaines grandes étapes ou les prochains défis que vous souhaitez relever ?

Nous travaillons actuellement sur la réalisation d’un POC chez S2M et échangeons en parallèle avec plusieurs autres entités du groupe SKF afin de développer des collaborations sur différents sujets. Ces discussions portent notamment sur le monitoring des machines de production, mais également sur l’intégration de nos capteurs directement au sein des produits du groupe SKF.

L’obtention de ce prix constitue un véritable levier de visibilité en interne chez SKF. Il renforce la crédibilité de notre démarche, donne davantage de poids aux échanges en cours avec les équipes concernées et représente un véritable vecteur d’accélération pour le développement de ces collaborations.

Techniques de l’Ingénieur adresse ses félicitations à Wormsensing et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite.

Retrouvez l’article « Capteurs industriels de vibration » en accès libre jusqu’au 31 juillet 2026 pour approfondir les technologies et les enjeux abordés par Wormsensing.