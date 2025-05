Awake Challenge : voitures autonomes et ingénierie sur la ligne de départ

Pour la quatrième année consécutive, l’Awake Challenge s’organise autour de l’innovation et des compétences techniques des futurs ingénieurs. Ce 4 juin, des étudiants d’école d’ingénieurs s’affronteront autour de véhicules autonomes sur un circuit contre la montre. Une belle occasion pour les ingénieurs de demain de se confronter aux problématiques de l’industrie du futur.

Transitions opérationnelles vers l’industrie du futur, décarbonation, relocalisation des chaînes de valeurs…, Awake met au cœur de ses projets une expertise fortement marquée par des notions environnementales et de responsabilité. Son objectif : engager les ingénieurs et les industries vers des technologies conciliant le vivant et l’innovation. À travers le challenge qu’elle organise pour la quatrième fois, Awake souhaite mettre en avant la transformation ambitieuse et l’engagement dans une industrie responsable.

L’Awake Challenge permet ainsi aux futurs ingénieurs de confronter leurs idées autour d’un projet valorisant les compétences techniques de leurs métiers en devenir. Le challenge fait notamment la part belle à la créativité puisqu’une dizaine d’équipes devront chacune imaginer un véhicule autonome à échelle 1/10ème. À l’issue d’une compétition contre la montre, l’équipe gagnante remportera un prix de 4 000 euros et son école recevra 2 000 euros récompensant son accompagnement pédagogique.

Cet événement est une réelle occasion de valoriser l’innovation étudiante, l’enseignement de l’ingénierie et plus largement des technologies embarquées appliquées à la mobilité autonome.