La voiture autonome rêve de passer la vitesse supérieure

Les voitures autonomes promettent de transformer nos déplacements en les rendant plus sûrs et plus efficaces. Cependant, avant qu’elles ne deviennent omniprésentes, plusieurs défis doivent être surmontés, notamment en matière de sécurité et d’éthique.

Avez-vous rêvé d’être à la place de Will Smith dans un véhicule qui ressemble à une Audi TT dans le film I-Robot ? Ou peut-être préférez-vous remplacer Tom Cruise dans la Lexus de Minority Report ? Ces rêves seront peut-être une réalité dans quelques années.

Les véhicules autonomes (voitures et camions), longtemps perçus comme des fantasmes de science-fiction, commencent à apparaître grâce aux recherches et aux essais menés notamment par Google, Tesla ou encore Volvo. Pour l’instant, il s’agit de véhicules semi-autonomes équipés de technologies avancées, telles que le mode autopilote qui permet de diriger, accélérer et freiner sur autoroute.

Google a déjà mené des tests à grande échelle de voitures autonomes sur des routes publiques avec les robotaxis Waymo. Ses 2 500 véhicules ont déjà atteint les 20 millions de kilomètres autonomes. Elon Musk, patron de Tesla, a dévoilé le prototype du Cybercab lors d’un événement en octobre 2024.

Argo AI, une entreprise soutenue par Ford et Volkswagen, a lancé des essais de véhicules autonomes à Miami et prévoit un lancement commercial dès l’an prochain. En Chine, Baidu, le géant de l’internet, a développé sa propre flotte de véhicules autonomes (600 robotaxis) appelée Apollo RT6.

L’industrie des véhicules autonomes est perçue comme l’avenir des transports, avec la promesse de réduire les accidents, de fluidifier le trafic et de révolutionner la mobilité urbaine.

Les experts estiment que d’ici 2030, les voitures autonomes seront courantes sur nos routes. Dubaï annonce même vouloir convertir 30 % de ses trajets urbains en mobilité autonome dès 2026.

Un service de navettes autonomes (mini bus développé par Navya, repris en 2023 par Gaussin et Macnica), électriques et sans conducteur, a été expérimenté pendant un an à Lyon. Paris et Barcelone ont des projets respectifs de 5 000 robotaxis Renault-Nissan et une flotte 100 % électrique développée par SEAT-Volkswagen.

Qui est responsable en cas d’accident ?

Les véhicules autonomes utilisent une combinaison de capteurs, de caméras et d’intelligence artificielle pour naviguer sur les routes. L’un des principaux atouts des véhicules autonomes réside dans leur potentiel à réduire les accidents de la route. En éliminant l’erreur humaine, principale cause des accidents, ces véhicules pourraient sauver des milliers de vies chaque année. De plus, ils offrent la possibilité de fluidifier le trafic, réduisant ainsi les embouteillages et le temps de trajet.

Cependant, malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent. Les systèmes d’IA, bien que sophistiqués, peinent encore à gérer des scénarios imprévisibles, comme un comportement humain erratique ou des conditions météorologiques défavorables. La fiabilité des capteurs dans ces situations reste perfectible, et le coût élevé de ces technologies limite leur déploiement à grande échelle.

Autre défi majeur : la prise des décisions en situation d’urgence. Par exemple, si une voiture autonome doit choisir entre protéger ses passagers ou des piétons en cas d’accident inévitable, quelle décision doit-elle prendre ?

La réglementation est l’un des principaux défis.

Qui serait responsable ? Le constructeur, le développeur du logiciel ou l’utilisateur (pourra-t-on encore parler de « conducteur » d’ailleurs ?) ?

Enfin, l’acceptation sociale reste un facteur déterminant. Les utilisateurs doivent être convaincus de la fiabilité et de la sécurité des véhicules autonomes avant de les adopter. Des campagnes d’information et des démonstrations publiques seront essentielles pour rassurer le grand public.

Bien que les voitures autonomes soient déjà une réalité, leur généralisation nécessite de surmonter des défis techniques, éthiques et économiques. Les efforts conjoints des entreprises, des chercheurs et des législateurs seront cruciaux pour façonner un avenir où les véhicules autonomes deviendront la norme, offrant une mobilité plus sûre et plus efficace pour tous.