Revue du Magazine d’Actualité #45 du 8 au 12 septembre

En cette rentrée mouvementée, les signaux faibles et les grandes tendances technologiques s’entrelacent.

Entre percées énergétiques, avancées en santé et régulations numériques, l’innovation trace sa route dans un contexte de transitions multiples.

⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

En Finlande, la plus grande batterie de sable au monde alimente désormais un réseau de chaleur

La Finlande inaugure une installation inédite : une batterie thermique à sable capable de stocker l’énergie renouvelable sous forme de chaleur. Ce système, qui alimente désormais un réseau de chaleur local, pourrait devenir un levier clé pour la décarbonation des usages thermiques.

Réacteur nucléaire à combustibles renouvelables : une levée de fonds de 23 millions d’euros pour STELLARIA

La start-up française STELLARIA franchit une étape majeure avec une levée de fonds destinée à développer un réacteur nucléaire de quatrième génération, utilisant des combustibles renouvelables. Une promesse de production bas carbone et flexible.

🩺 SANTÉ & BIOTECH

GEAR : grâce à l’IA, le développement de thérapies géniques pour la rétine passe la surmultipliée

Le projet GEAR, piloté par l’Inserm, utilise l’intelligence artificielle pour accélérer la conception de traitements géniques ciblant les maladies de la rétine. Une avancée qui pourrait transformer la médecine personnalisée ophtalmologique.

🧠 NUMÉRIQUE & CYBERSÉCURITÉ

Directive européenne NIS2 : un nouveau cap pour la cybersécurité des entreprises

La directive NIS2, qui entre en vigueur en octobre, impose de nouvelles obligations aux entreprises critiques en matière de cybersécurité. Elle marque un tournant réglementaire pour renforcer la résilience numérique en Europe.

Intelligence artificielle dans les paiements et e-commerce en Europe : inégalités régionales et régulations en mouvement

L’IA transforme les usages dans les paiements numériques, mais les disparités entre pays européens persistent. L’article dresse un état des lieux des pratiques, des risques et des régulations en cours.

️ POLITIQUE & INNOVATION

Nomination de Sébastien Lecornu à Matignon : quels enjeux pour l’innovation, l’industrie et la recherche ?

La nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre soulève des interrogations sur les orientations futures en matière de politique industrielle, de recherche et d’innovation. L’article analyse les signaux envoyés par ce choix stratégique.

🧪 MATÉRIAUX & INDUSTRIE

Des bactéries capables de transformer les déchets alimentaires en bioplastiques

Des chercheurs développent une méthode pour convertir les déchets alimentaires en bioplastiques grâce à des bactéries spécifiques. Une piste prometteuse pour une économie circulaire des matériaux.

