Caméras thermiques : résolution spatiale de 5 microns par pixel sur les cibles extrêmement petites

Présentation des caméras FLIR A6780 MWIR et LWIR

La capacité à mesurer avec précision des événements thermiques sur un large éventail d’objets et de températures est essentielle pour les applications de R&D des secteurs industriel, militaire et manufacturier. Aujourd’hui, FLIR a présenté la FLIR A6780 sous forme de deux modèles, les caméras A6780-MWIR (infrarouge ondes moyennes) et A6780-LWIR (infrarouge ondes longues) pour rendre ces tâches plus faciles à exécuter.

Les nouvelles caméras thermiques refroidies comportent un choix d’objectifs à mise au point manuelle et motorisée, offrant ainsi la flexibilité requise pour maximiser le nombre de pixels de mesure sur la zone concernée, indépendamment des dimensions et des distances. Dotés de détecteurs MWIR ou LWIR d’une résolution de 327 680 pixels (640 x 512), les nouveaux modèles A6780 proposent tout un choix d’objectifs, du téléobjectif de 200 mm à l’objectif macroscopique 3X, qui peut atteindre une résolution spatiale de 5 microns par pixel sur les cibles extrêmement petites.

Ces systèmes comportent également des temps d’intégration réduits, des options de synchronisation avancées et des fréquences d’images élevées avec fenêtrage pour que les chercheurs puissent capturer des données thermiques constamment pertinentes. Le mécanisme interne de roue porte-filtre à trois positions permet à l’utilisateur de basculer rapidement d’une plage standard à une plage haute température et ce d’un clic sur un bouton, au lieu de changer manuellement les filtres au dos de l’objectif.

De plus, une simple connexion Gigabit Ethernet standard permet de contrôler toutes les fonctionnalités de la caméra et le flux de données thermiques via le logiciel FLIR Research Studio compatible avec Windows, Mac ou Linux. L’interface du logiciel Research Studio est facile à comprendre et permet aux chercheurs d’afficher, d’enregistrer et d’analyser rapidement et efficacement des données thermiques précises de la caméra A6780 dans l’une des 22 langues disponibles.

Les caméras FLIR A6780 sont disponibles dès aujourd’hui, auprès de FLIR et de ses distributeurs agréés du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages www.flir.com/A6780-MWIR ou www.flir.com/A6780-LWIR.