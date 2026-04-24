Dans le bâtiment, le réemploi progresse surtout par l’organisation des chantiers

Le réemploi des matériaux s’impose peu à peu dans le bâtiment, mais sa progression reste moins spectaculaire en volume qu’en méthodes. Depuis l’entrée en vigueur de la Responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB) en 2023, le secteur structure davantage la collecte, le tri et la préparation de la seconde vie que le réemploi de masse lui-même.

Dans le bâtiment, donner une seconde vie aux matériaux relève encore d’un parcours du combattant, malgré des bénéfices environnementaux reconnus, ce qui résume bien l’état du secteur au moment où la filière cherche à changer d’échelle. Le réemploi reste complexe à cause de contraintes techniques, logistiques, économiques et assurantielles. Cette difficulté tient aussi au poids du secteur dans la production de déchets. En France, le bâtiment génère environ 46 millions de tonnes de déchets par an, dont 49 % issus de la démolition, 38 % de la réhabilitation et 13 % de la construction neuve. Le ministère de la Transition écologique rappelle également que le taux global de valorisation varie encore fortement selon les sources et les matériaux.

La mise en place de la filière REP pour les produits et matériaux de construction du bâtiment, entrée en vigueur en janvier 2023, a surtout accéléré des pratiques d’organisation de chantier. Le premier mouvement visible est celui du diagnostic PEMD (produits – équipements – matériaux – déchets), qui doit être réalisé avant certaines opérations de démolition ou de rénovation significative et qui vise, en priorité, le réemploi puis, à défaut, la valorisation. Ce diagnostic identifie les produits, équipements, matériaux et déchets attendus, les filières de réemploi recommandées et les analyses utiles pour vérifier leur caractère réemployable. Il s’applique notamment aux opérations de plus de 1 000 m2.

La deuxième pratique qui se diffuse est la dépose sélective, c’est-à-dire un démontage pensé pour préserver les éléments au lieu de les dégrader. Cette logique va de pair avec le tri à la source, la séparation des flux et l’identification des gisements avant chantier, car un matériau mélangé, cassé ou souillé bascule vite du côté du déchet plutôt que de la ressource. Les fiches de centres de ressources spécialisés résument ce cheminement en sept étapes, depuis la prescription en amont jusqu’à la traçabilité, au stockage et à la revente ou repose. La REP a renforcé cette évolution en prévoyant des zones de réemploi dans les points de reprise, des plans d’action des éco-organismes et une modulation des écocontributions depuis 2024.

Le recyclage avance plus vite que le réemploi

Les premiers résultats chiffrés confirment que la dynamique porte d’abord sur la reprise et la valorisation. En 2024, environ 10,7 millions de tonnes de déchets PMCB ont été prises en charge par les éco-organismes en vue de leur valorisation, tandis que 29 000 tonnes seulement ont été remployées. L’indicateur ADEME montre que le taux de réemploi reste inférieur ou égal à 0,2 % selon les catégories de déchets, très loin de l’objectif de 2 % fixé pour 2024.

En matière de matériaux les plus recyclés, il faut distinguer les volumes des performances. En volume, les déchets minéraux représentent 73 % des déchets du bâtiment en 2024, ce qui fait du béton, des gravats et des matériaux inertes le cœur de la valorisation matière. Les déchets minéraux sont principalement recyclés pour les chantiers de technique routière ou réutilisés en remblai. En performance 2024, le plâtre, le verre et le béton ont dépassé leurs objectifs de recyclage, alors que le plastique et le bois ne les ont pas atteints. L’amélioration du plâtre et du verre est liée au fait que la REP a permis de déployer plus rapidement des filières de collecte séparée et de préparation de matières recyclées, en réponse à une demande des producteurs de plaques de plâtre et de menuiseries vitrées. À plus long terme, le métal reste l’un des flux les plus favorablement orientés vers le recyclage, avec des niveaux historiquement élevés.

Quels matériaux se prêtent le mieux à une seconde vie ?

Les matériaux les plus faciles à orienter vers une seconde vie ne sont pas forcément ceux qui se recyclent le mieux. Le CSTB a identifié 29 familles de produits jugées propices au réemploi afin d’accélérer la massification des pratiques. Ce qui ressort, ce sont surtout des éléments démontables, standardisés, peu dégradés, faciles à tracer et à requalifier, plutôt que des matériaux très transformés ou fortement intégrés à l’ouvrage. Les ressources publiques consacrées au sujet citent régulièrement les briques, tuiles, carrelages, parquets, cloisons, sanitaires, menuiseries, robinetterie ou luminaires parmi les éléments pouvant être récupérés et réintégrés dans un autre projet.

Le potentiel progresse aussi sur des familles plus sensibles, à condition que leur réemploi soit techniquement qualifié et plus facilement assurable. En 2026, les recommandations professionnelles sur le réemploi d’éléments structuraux en acier reconnues par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre) montrent que certains usages commencent à entrer dans un cadre technique accepté par les assureurs.

Depuis 2023, la pratique qui se répand le plus n’est donc pas encore le réemploi massif, mais tout ce qui le rend possible, à savoir le diagnostic, la dépose sélective, la traçabilité, la qualification technique et l’outillage logistique des chantiers. La REP a créé un cadre, mais le passage à grande échelle dépend encore de la capacité du secteur à sécuriser l’offre, réduire les coûts de main-d’œuvre et faire coïncider les gisements avec la demande. C’est précisément ce décalage entre ambition environnementale et contraintes de terrain qui continue de compliquer le réemploi dans le bâtiment.