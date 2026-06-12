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Revue du Magazine d’Actualité

Revue de la semaine

Revue du Magazine d’Actualité #75 du 8 au 12 juin

Posté le par Marie-caroline LORIQUET dans Informatique et numérique

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Entre percées technologiques et contraintes environnementales, l’actualité industrielle illustre une semaine sous tension entre innovation et transition.

Les avancées en IA, matériaux ou infrastructures coexistent avec des défis réglementaires et climatiques qui redéfinissent les stratégies industrielles.

🤖NUMÉRIQUE & INNOVATION

Les clusters d’IA calculent à la vitesse de la lumière

La croissance des modèles d’intelligence artificielle impose des besoins massifs en bande passante et en réduction de latence. Les architectures actuelles, reposant sur des interconnexions cuivre, atteignent leurs limites techniques face à ces exigences.
Passez en mode photonique et explorez l’IA ultra-rapide

Dans le but de transformer la gestion du territoire, l’État met en place un « Jumeau Numérique National »

Le projet JUNN vise à créer une réplique virtuelle dynamique du territoire français afin de simuler des phénomènes physiques, environnementaux et démographiques. Son objectif : anticiper les crises et tester en amont les politiques publiques.
🗺️ Plongez dans le jumeau numérique de la France

🌍ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Les émissions du charbon font chuter les performances du photovoltaïque

Une étude exploitant des données issues de plus de 140 000 installations montre que la pollution liée au charbon réduit directement le rendement énergétique des panneaux solaires. Les aérosols diminuent l’irradiation solaire en absorbant et diffusant la lumière.
🌫️ Comment le charbon dégrade les performances du photovoltaïque

Le secteur du bâtiment toujours en retard sur ses objectifs climatiques

Malgré les engagements internationaux, le bâtiment reste l’un des secteurs les plus émetteurs, représentant plus d’un tiers des émissions mondiales de CO₂. Les émissions liées à l’usage des bâtiments ont même progressé depuis 2015, à contre-courant des objectifs climatiques.
🏗️ Analyse du retard climatique du bâtiment

Application du règlement PPWR dès 2026 : quels changements pour l’industrie de l’emballage ?

Le règlement européen PPWR entrera en application le 12 août 2026, imposant des exigences renforcées de recyclabilité, d’étiquetage et de durabilité pour tous les emballages. Il marque une transformation structurelle du secteur.
📦 Décryptez le règlement PPWR 2026

🏭INDUSTRIE & TECHNOLOGIES

Les drones prennent de la hauteur dans la sécurité industrielle

Les drones s’imposent progressivement comme des outils clés pour la surveillance et l’inspection des sites industriels, notamment les installations sensibles de type Seveso. Ils permettent d’accéder à des zones difficiles ou dangereuses tout en réduisant les risques pour les opérateurs.
🚁 Explorez les drones au service de la sécurité industrielle

Réducteurs à entraînement harmonique : un marché en pleine expansion, mais une production essentiellement asiatique

Indispensables à la robotique de précision, les réducteurs à entraînement harmonique équipent une grande majorité des robots industriels. Leur précision et leur compacité en font un composant stratégique pour de nombreux secteurs.
👉 Comprendre les enjeux des réducteurs harmoniques

👓 Bon week-end et bonne lecture 🗞️

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

CO2 Charbon Conditionnement - emballage Construction - BTP Simulation numérique Intelligence artificielle Robotique Drone
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/informatique-et-numerique/

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