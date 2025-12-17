« Des vœux de gravats » en campagne

La gestion des déchets du bâtiment constitue l’un des enjeux environnementaux majeurs de la filière construction. Dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, Écominéro s’impose comme un acteur central de la structuration des déchets minéraux à l’échelle nationale.

Créé par et pour les fabricants de produits et matériaux de construction d’origine minérale, Écominéro est l’un des éco-organismes agréés dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) dédiée aux produits et matériaux du secteur du bâtiment. Sa mission consiste à accompagner les acteurs du terrain dans la gestion des déchets inertes, en apportant des solutions opérationnelles de reprise, de tri et de valorisation, tout en contribuant à la réduction des dépôts sauvages.

À travers son action, l’éco-organisme vise à simplifier la mise en conformité réglementaire des entreprises concernées par la responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), tout en participant à la structuration d’une filière industrielle capable de transformer les déchets minéraux en ressources. Cette logique s’inscrit dans une trajectoire de construction durable, fondée sur la valorisation de la matière et la limitation des impacts environnementaux liés à l’abandon ou à l’enfouissement des gravats.

Un réseau national au service de la reprise et de la valorisation

L’un des leviers majeurs déployés par Écominéro repose sur le développement d’un maillage territorial dense de solutions de reprise. L’éco-organisme s’appuie sur un réseau de plus de 4 000 points de reprise répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris dans les départements et régions d’outre-mer. Cette couverture vise à garantir un accès de proximité aux détenteurs de déchets inertes, qu’il s’agisse d’entreprises du bâtiment, d’artisans ou de chantiers de plus grande ampleur.

En facilitant l’accès à ces solutions, Écominéro entend répondre à l’une des causes identifiées des dépôts sauvages, à savoir l’absence ou l’éloignement de dispositifs de reprise adaptés. La logique défendue repose sur une gestion plus fluide des flux de déchets minéraux, depuis leur production sur les chantiers jusqu’à leur intégration dans des filières de valorisation, notamment pour les besoins de la construction et des usages industriels.

Au-delà de l’infrastructure, l’éco-organisme revendique une approche de filière, combinant exigences réglementaires, organisation logistique et objectifs environnementaux. Écominéro est par ailleurs constitué en entreprise à mission(1), avec des objectifs sociaux et environnementaux intégrés à sa gouvernance.

Sensibiliser aux enjeux environnementaux de la filière minérale

Si la structuration opérationnelle constitue un pilier de l’action d’Écominéro, la sensibilisation des acteurs et du grand public figure également parmi ses axes de travail. Dans cette optique, l’éco-organisme a lancé en décembre 2025 une nouvelle campagne de communication destinée à rappeler les enjeux environnementaux associés aux déchets du bâtiment, en particulier la lutte contre les dépôts sauvages et la nécessité de valoriser les déchets inertes.

Cette campagne adopte un ton volontairement accessible et décalé afin de rendre visibles des problématiques souvent perçues comme techniques ou éloignées du quotidien. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire évoluer les pratiques, en rappelant que les déchets minéraux peuvent disposer d’une seconde vie dès lors que les filières de reprise sont mobilisées.

L’initiative illustre la volonté d’Écominéro de conjuguer outils industriels et pédagogie, dans un contexte où la REP PMCB transforme en profondeur les responsabilités des producteurs et des metteurs sur le marché de matériaux de construction.

Un film pour incarner les enjeux de la REP PMCB

L’annonce de cette campagne s’accompagne de la diffusion d’un film, conçu comme un support de sensibilisation grand public. Réalisé avec l’agence Créapills, le film met en scène plusieurs déchets inertes abandonnés dans un dépôt sauvage, donnant la parole à des matériaux emblématiques du bâtiment pour rappeler leur potentiel de recyclage.

Le film vise à illustrer de manière concrète et narrative les objectifs poursuivis par la filière REP, en soulignant qu’une gestion adaptée des déchets minéraux permet non seulement de limiter les atteintes à l’environnement, mais aussi de renforcer l’économie circulaire dans le secteur de la construction. Il constitue un prolongement pédagogique des actions menées par Écominéro sur le terrain, en donnant à voir les enjeux de la reprise et de la valorisation à travers un format accessible.

(1) Ce statut, créé par la loi Pacte de 2019, permet à une entreprise d’affirmer que son activité poursuit un intérêt collectif et que cet engagement fait partie intégrante de sa stratégie.