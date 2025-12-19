Revue du Magazine d’Actualité #59 du 15 au 19 décembre

Dernière de l'année, cette revue est le reflet d'une semaine de transition et de bilans. Elle revient sur la réindustrialisation à la française, l'électromobilité qui accélère malgré de nouveaux risques, et des innovations sportives qui infusent la santé et le quotidien. 2025 se clôt sur des tendances structurantes pour 2026.

Cette édition marque la dernière sélection d’articles que nous vous offrons en 2025. Après une pause, nous revenons début janvier 2026 pour de nouveaux décryptages des prochains enjeux technologiques !

🏭 INDUSTRIE & SOCIÉTÉ

Tchao 2025 : réindustrialisation, mobilisation et objectifs renforcés pour 2026

La French Fab dresse un bilan 2025 marqué par des opérations de mobilisation (Tour de France des industries), la création d’un collectif élargi et des clubs régionaux, avec une feuille de route 2026 orientée talents, coopérations et liens internationaux. L’ambition : structurer l’écosystème pour une réindustrialisation compétitive et visible, en cohérence avec France 2030 et les rendez-vous industriels majeurs.

Le sport de haut niveau, un laboratoire d’innovations pour la société

Les technologies issues de l’optimisation de la performance (imagerie mentale, électrostimulation, biomécanique, impression 3D) migrent vers la santé et l’autonomie : rééducation post-AVC, prothèses plus efficaces, dispositifs accessibles. La diffusion se renforce via des passerelles entre laboratoires, hôpitaux et centres de recherche, avec des cas concrets en France.

⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Véhicules électriques : les câbles de recharge ciblés par les voleurs de cuivre

Les vols coordonnés de câbles IRVE (“or rouge”) se multiplient, fragilisant la disponibilité des bornes et l’économie des opérateurs. Avec des cours du cuivre au plus haut, la filière propose des réponses : sécurisation mécanique, vidéoprotection et innovations comme le traçage ADN (CableGuard) validé par Kempower.

Un accélérateur stratégique pour l’électromobilité et les systèmes énergétiques

VEDECOM inaugure MobiXlab à Versailles‑Satory : un tiers de confiance pour tester et précertifier les technologies de recharge et l’interaction véhicule‑réseau, avec une double brique (infrastructure réaliste + plateforme digitale). Objectif : interopérabilité, cybersécurité, passage à l’échelle et souveraineté industrielle.

« Des vœux de gravats » en campagne

La filière REP PMCB met l’accent sur les déchets minéraux avec Écominéro : plus de 4 000 points de reprise pour structurer tri et valorisation, et une campagne grand public (film stop‑motion) pour lutter contre les dépôts sauvages et promouvoir l’économie circulaire du bâtiment.

💻 NUMÉRIQUE & CONTENUS

Le best of de vos contenus préférés en 2025 !

Panorama des sujets les plus lus : IA (usine, métiers, réglementation), énergie (nucléaire, coupures RTE, recyclage des renouvelables), industrie et emploi. Un récap utile pour saisir les tendances 2025 et préparer les axes de veille 2026.

5 cadeaux Tech pour toute la famille

Sélection de dispositifs connectés et idées high‑tech de fin d’année (robot éducatif à IA, wearables, accessoires mobilité), entre innovation pratique et vigilance sur usages et données. Un aperçu des tendances grand public à glisser sous le sapin.

🎄 🎆 Bon week-end, bonne fin d’année, bonnes fêtes et à l’année prochaine ❗