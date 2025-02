TEAM2, un maillon essentiel pour « boucler la boucle » de l’économie circulaire

Basé à Lens, dans les Hauts-de-France, TEAM2 est le pôle de compétitivité national dédié à l’économie circulaire. Labellisée par l’État en 2010, cette structure associative s’attelle depuis lors à un travail d’animation, d’accompagnement et de promotion de projets innovants pour déployer les principes d’économie circulaire.

Acronyme de « Technologies de l’environnement appliquées aux matières et aux matériaux », TEAM2 fédère aujourd’hui un large réseau de partenaires industriels, académiques et institutionnels régionaux, mais aussi, pour une partie d’entre eux, implantés ailleurs en France et dans les pays limitrophes. Un pôle de compétitivité animé par une douzaine de salariés, en tête desquels figure Carole Magniez, directrice générale, épaulée par Moïse Vouters, directeur général adjoint et responsable des projets européens, qui nous a accordé cet entretien.

Techniques de l’Ingénieur : Y a-t-il des raisons particulières qui expliquent la création de TEAM2 dans les Hauts-de-France ?

Moïse Vouters : TEAM2 a été labellisé en tant que Pôle de compétitivité en 2010. Il existait alors déjà dans l’ex-région Nord-Pas-de-Calais, et plus particulièrement dans le secteur lensois, un écosystème centré sur « l’écotransition ». Les différents acteurs qui le composaient ont progressivement pris conscience de l’ampleur des actions à mener dans le domaine de l’environnement et plus particulièrement du recyclage… Ce qui était alors plutôt novateur et ambitieux, à une époque où les pouvoirs publics et la société en général ne s’y intéressaient pas encore suffisamment. C’est donc sous l’impulsion de ces pionniers qu’est née l’association TEAM2, alors animée par une poignée de salariés.

Après ses débuts relativement modestes, le pôle a connu un véritable décollage en 2019-2020, sous l’influence notamment de la prise de conscience collective des enjeux écologiques, amplifiée par les différentes crises que nous avons connues : pandémie, guerre en Ukraine… Cela nous a en effet montré à quel point nous pouvions être dépendants d’autres pays sur le plan de notre approvisionnement en matières premières. Il était donc plus que jamais temps de travailler à des solutions, en misant notamment sur les principes de l’économie circulaire. C’est ce à quoi s’attelle TEAM2 depuis sa création.

Comment cela se traduit-il sur le plan, tout d’abord, de la structuration du pôle de compétitivité TEAM2 ?

TEAM2 s’est progressivement bâtie autour de cinq « Domaines d’activités stratégiques », ou « DAS ». Le premier d’entre eux, historiquement, a été celui de la valorisation des matériaux, et plus précisément du recyclage des métaux, des matériaux organiques et des minéraux. Enfin, deux autres de ces domaines d’activités stratégiques sont venus se greffer un peu plus récemment : celui des boucles innovantes d’économie circulaire, ainsi que celui des équipementiers français du recyclage, un groupement(1) créé suite au message d’alerte lancé en 2013 par Louis Gallois, alors à la tête du PIA(2) dans le but de promouvoir l’utilisation sur le territoire national d’équipements de recyclage développés en France.

Au-delà de ces cinq DAS, l’activité de TEAM2 se concentre aujourd’hui plus largement autour de trois grands axes : la gestion optimisée des ressources ; le modèle économique des projets d’économie circulaire et les enjeux de cohésion sociale qui en découlent, notamment la création de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et des formations associées ; et un troisième axe consacré à la création de boucles d’économie circulaire – directement lié au dernier DAS que j’évoquais – qui permet d’assurer la pérennité du modèle circulaire et de gérer les externalités.

Quels sont les différents types d’acteurs représentés au sein de TEAM2 ?

Le pôle de compétitivité TEAM2 regroupe un large panel d’acteurs. Parmi les quelque 210 adhérents que nous comptons aujourd’hui, trois quarts environ sont des entreprises – notamment des start-up et PME – et, pour le quart restant, des fédérations, syndicats professionnels et laboratoires de recherche – adossés à des universités et écoles d’ingénieurs – ainsi que la plupart des éco-organismes liés au secteur du bâtiment, avec lesquels nous travaillons sur des sujets d’innovation dans un esprit « gagnant-gagnant ». Enfin, nous comptons aussi parmi nos adhérents quelques collectivités locales, ce qui est assez rare pour être souligné. Outre les aspects industriels, le sujet des déchets implique en effet d’aborder la question des déchèteries, de la gestion de biodéchets… dont les collectivités ont la charge.

À quelle échelle ces acteurs rayonnent-ils ? Régionale, nationale, voire au-delà… ?

Actuellement, 60 % de nos adhérents sont implantés dans les Hauts-de-France. Les 40 % restant sont quant à eux répartis sur le territoire national, mais aussi, pour trois d’entre eux, à l’étranger : en Suisse, au Luxembourg, et en Belgique.

Cet élargissement illustre finalement l’évolution historique de TEAM2 que j’évoquais : le pôle est passé en quelques années d’un écosystème très régional à une entité qui rayonne au niveau national – et même dans une certaine mesure à l’échelle internationale – à mesure que l’économie circulaire est devenue un enjeu majeur pour la France et l’Europe.

L’État a d’ailleurs demandé à TEAM2 d’agir afin de devenir le pôle de référence en matière d’économie circulaire sur le territoire national, mais aussi au niveau européen. D’où cette ouverture progressive au-delà de nos frontières.

Comment, concrètement, votre action auprès de vos adhérents se traduit-elle ?

Les services que nous leur proposons s’articulent autour de quatre aspects. Le premier d’entre eux est l’innovation : nous proposons des services d’accompagnement pour nos adhérents impliqués dans des projets innovants. Le deuxième axe de notre travail est l’animation de notre réseau, qui passe par la mise en place d’ateliers, de webinaires, de journées techniques… Enfin, les deux derniers axes de notre travail auprès de nos adhérents consistent en des services de veille stratégique et des actions de communication, de promotion des projets d’innovation que nous accompagnons. Cet aspect représente d’ailleurs pour nous un élément central. Nous aidons les porteurs de projets à orienter leur action, à bien définir leurs objectifs, mais aussi et surtout à construire le réseau de partenaires nécessaire. TEAM2 est en effet en capacité d’aller chercher les bons interlocuteurs partout en France. Autre point important : nous guidons aussi les porteurs de projets vers les bons guichets de financement, ceux qui leur permettront d’être financés le plus efficacement possible.

Avez-vous éventuellement en tête quelques exemples de projets marquants auxquels vous avez apporté votre contribution dernièrement ?

Je citerais tout d’abord un projet autour des batteries électriques. Plusieurs gigafactories de batteries sont actuellement en train de voir le jour dans les Hauts-de-France. Or, au démarrage de leur production, ces industriels vont produire ce que l’on appelle du « scrap(3) », contenant un certain nombre de métaux critiques dont il convient naturellement d’éviter le gaspillage en les revalorisant. Il existe, pour cela, différentes approches conventionnelles – pyrométallurgie, hydrométallurgie… – mais aussi un procédé novateur développé par une start-up créée il y a deux ans en région lyonnaise – Mecaware – et qui permet, en plus de la récupération de métaux critiques, une capture de CO 2 . TEAM2 a ainsi accompagné la jeune pousse dans un projet de R&D baptisé SEPAR8. Nous l’avons notamment aidée à identifier des partenaires pertinents – industriels, laboratoires de recherche, société d’ingénierie et institut public – et à construire son projet. Ce travail a abouti à ce que Mecaware s’installe dans les Hauts-de-France, à Béthune, au travers d’une unité pilote, fruit d’un investissement de 12 M€ soutenu par le Conseil Régional au travers du Fonds de Transition Juste. Cela va permettre de répondre à des enjeux stratégiques majeurs à l’échelle européenne, notamment de souveraineté.

Un autre exemple de projet marquant que j’ai en tête est celui qui nous a permis de faire se rencontrer deux secteurs qui n’étaient, au départ, que rarement en contact l’un avec l’autre… Lancé il y a un peu plus de trois ans, ce projet baptisé LLDé, pour « Lille-La Délivrance », regroupe en effet des acteurs des secteurs du ferroviaire et du bâtiment, tels que SNCF Réseau, EQIOM, ou encore Rabot-Dutilleul. L’économie circulaire est un axe stratégique que SNCF Réseau développe depuis plusieurs années, au travers de la collecte et la valorisation des produits des déposes (ballast, rails, traverses béton…). L’entreprise cherchait ainsi à trouver des solutions de valorisation pour ces matériaux de récupération, et avait identifié le secteur du bâtiment comme un débouché potentiel : certains éléments de récupération issus du ferroviaire – les traverses béton que j’évoquais, notamment – se révèlent en effet plus qualitatifs encore que des produits neufs du bâtiment. De ce constat est né ce projet visant à lever certains verrous à la réutilisation – d’ordre technique, tels que le développent d’équipements adéquats, mais pas seulement, avec par exemple le sujet de l’assurabilité de ces matériaux de réemploi – pour mettre en place une véritable plateforme de mutualisation de matériaux entre le secteur ferroviaire et celui du bâtiment.

Quelles sont désormais les perspectives, à moyen ou long terme, pour TEAM2 ?

Nous allons continuer à dérouler notre feuille de route établie jusqu’en 2026 dans le cadre de la phase V des pôles de compétitivité mise en place par l’État, en travaillant sur les trois grands axes que j’évoquais précédemment. Notre objectif est notamment de répondre aux besoins des entreprises françaises en matière d’économie circulaire, mais aussi de renforcer la dimension européenne de notre action, tout en accompagnant des projets d’ampleur de plus en plus importante. C’est un travail de fond, de longue haleine, mais qui nous permettra, je l’espère, de confirmer notre statut de pôle de référence en matière d’économie circulaire à l’échelle française et européenne.

[1] Devenu association en 2022.

Devenu association en 2022. [2] Programme Investissements d’avenir

Programme Investissements d’avenir [3] Déchet, rebut.