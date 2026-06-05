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En image : Avec son nouveau patron choisi par Trump, la banque centrale américaine (FED) ne veut plus entendre parler du climat

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En image : Avec son nouveau patron choisi par Trump, la banque centrale américaine (FED) ne veut plus entendre parler du climat

Posté le par Hubert blatz dans Environnement

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Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... Kevin Warsh, pourfendeur de l’idée d’un réchauffement climatique, a été nommé au sein du conseil des gouverneurs de la Fed. Conséquence ? Les grandes banques américaines ne sont plus tenues de porter une attention particulière aux risques climatiques qui peuvent faire vaciller leur activité.

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Par Hubert Blatz

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Réchauffement climatique Économie Risque environnemental Amérique du Nord Donald Trump
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/environnement/

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