En image : Avec son nouveau patron choisi par Trump, la banque centrale américaine (FED) ne veut plus entendre parler du climat

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... Kevin Warsh, pourfendeur de l’idée d’un réchauffement climatique, a été nommé au sein du conseil des gouverneurs de la Fed. Conséquence ? Les grandes banques américaines ne sont plus tenues de porter une attention particulière aux risques climatiques qui peuvent faire vaciller leur activité.
Par Hubert Blatz
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