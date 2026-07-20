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Les géants américains de l’IA face à la montée des acteurs chinois

Posté le par Philippe RICHARD dans Informatique et numérique

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OpenAI, Anthropic et Google concentrent aujourd'hui l'essentiel des investissements, des infrastructures de calcul et des usages en intelligence artificielle générative. Cette suprématie s'est construite sur une logique de course à la puissance. Les Chinois proposent une approche différente qui pourrait impacter la rentabilité des géants américains.

Toujours plus ! Toujours plus de paramètres, de données d’entraînement et de GPU. Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI, et Meta prévoit des dizaines de milliards de dollars pour ses propres infrastructures. Mais cette stratégie a un coût croissant, notamment énergétique, que plusieurs études jugent aujourd’hui difficilement soutenable.

Face à ce modèle, des acteurs chinois comme Zhipu AI, MiniMax, Moonshot AI, DeepSeek ou Alibaba (avec Qwen) proposent une approche différente : atteindre un niveau de performance proche des meilleurs modèles américains, mais à moindre coût. Leur arme technique principale est l’architecture Mixture of Experts (MoE), qui n’active qu’une fraction du modèle pour chaque requête, réduisant fortement les coûts d’inférence.

Résultat, leurs performances rattrapent les leaders américains. Quelques chiffres peuvent inquiéter la tech US car ils illustrent ce rattrapage rapide. GLM-5 de Zhipu AI a atteint un score de 82 sur le classement BenchLM, à égalité avec GPT-5.4 d’OpenAI. Kimi K2.5 de Moonshot AI domine le codage (99% sur HumanEval) et les mathématiques (96,1 % sur AIME 2025).

De façon générale, l’écart de performance global entre meilleurs modèles chinois et américains serait tombé à seulement 2,7 %, alors que la Chine dépense environ 23 fois moins en investissement privé IA que les États-Unis.

Le coût, nouvel argument stratégique

Au-delà des benchmarks, c’est le rapport coût-performance qui devient décisif. Les modèles M2 de MiniMax atteignent environ 56 % sur SWE-Pro, à un coût 50 fois inférieur à Claude Opus.

Les chatbots chinois sont généralement gratuits – contre un abonnement premium à 20 dollars/mois pour Claude ou ChatGPT –, un facteur qui explique en partie leurs 515 millions d’utilisateurs en Chine contre 195 millions aux États-Unis.

Cette dynamique touche aussi les développeurs : environ 80 % des start-up américaines utilisant des modèles open source auraient déjà adopté des alternatives chinoises (Qwen d’Alibaba notamment).

Le rapport de force se joue également en bourse. En janvier 2026, Zhipu et MiniMax ont levé respectivement 558 et 620 millions de dollars lors de leur introduction à Hong Kong, une première mondiale pour des entreprises d’IA. Moonshot AI a atteint une valorisation privée de plusieurs milliards de dollars.

Le secteur s’est structuré autour d’une dizaine d’acteurs sérieux (Xiaomi, Alibaba, Zhipu, DeepSeek, Moonshot, MiniMax, StepFun, ByteDance, Baidu, Tencent), bien que certains, comme Moonshot, feraient face à des difficultés de rétention de talents.

La stratégie occidentale mise sur des modèles fermés et des abonnements premium. La stratégie chinoise privilégie le volume, la gratuité et l’open source, une approche qui favorise une adoption rapide par les développeurs et un écosystème logiciel plus large.

Pour l’instant, les leaders américains conservent une avance scientifique, une base de clients mondiale et des partenariats stratégiques (Microsoft, Amazon, Google Cloud). De quoi leur permettre de continuer à investir massivement.

Mais l’histoire technologique rappelle que les pionniers d’une révolution (Yahoo, Nokia) ne sont pas toujours ceux qui dominent la suivante. L’IA semble entrer dans une nouvelle phase.

Après la course à la puissance brute, s’ouvre celle du meilleur rapport performance-coût-énergie. Et sur ce terrain, les acteurs chinois pourraient s’imposer simplement en étant « suffisamment bons » et beaucoup moins chers.

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Dans les ressources documentaires

Énergie Intelligence artificielle Innovation Amérique du Nord Chine
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/informatique-et-numerique/

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