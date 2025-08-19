En image : des chenilles plastivores transforment en graisse corporelle le polyéthylène réputé indestructible

En images

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité… Des chenilles pourraient-elles devenir nos alliées dans la lutte contre la pollution plastique? C’est l’hypothèse de chercheurs canadiens, dont les travaux ont mis en évidence la capacité de ces larves à dégrader puis digérer le polyéthylène, ce plastique persistant le plus utilisé dans le monde.