En image : des chenilles plastivores transforment en graisse corporelle le polyéthylène réputé indestructible

Posté le par Hubert blatz dans Environnement

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité… Des chenilles pourraient-elles devenir nos alliées dans la lutte contre la pollution plastique? C’est l’hypothèse de chercheurs canadiens, dont les travaux ont mis en évidence la capacité de ces larves à dégrader puis digérer le polyéthylène, ce plastique persistant le plus utilisé dans le monde.

Par Hubert Blatz

Posté le par Hubert blatz

#Dépollution #Plastiques #Biotechnologie #Organisme vivant
