5G et renouvellement du parc de smartphones : le prix à payer pour plus de confort

Les opérateurs et les marques comptent sur l’arrivée de la 5G pour relancer un marché en baisse. Par contre, la nécessité d’acheter un téléphone compatible 5G est une mauvaise nouvelle pour l’environnement : elle pourrait entraîner l’obsolescence prématurée de dizaines de millions de smartphones.

Comme tout secteur d’activité, celui de la téléphonie mobile arrive au bout d’un cycle.

Avec 299 millions d’unités vendues lors du 1er trimestre 2020, selon une étude du cabinet Gartner, les ventes de smartphones ont enregistré une baisse de 20,2 % par rapport à la même période l’année dernière. Et d’après une étude d’IDC : sur le premier semestre 2020, les livraisons de mobiles auraient accusé une baisse de 10,6% par rapport à l’année passée.

Les cinq principales marques (dont Apple, Samsung, Xiaomi et Vivo), à l’exception de Huawei, ont été touchées par cette baisse historique des ventes. Malgré le renouvellement plus ou moins régulier de leur gamme, elles n’ont pas réussi à convaincre les consommateurs de changer de téléphone.

La 5G est donc considérée par les acteurs des télécoms comme une opportunité de retrouver de la croissance en obligeant les particuliers à acheter un smartphone compatible pour profiter de ses atouts (débits élevés, faible latence…). Encore faut-il aussi être dans une zone couverte par la 5G… Les fabricants de tablettes et d’ordinateurs portables estampillés 5G affichent le même optimisme pour le renouvellement du parc professionnel.

Bouygues a été le premier à lancer des forfaits cet été, suivi par les autres opérateurs. Précisons qu’il s’agit d’abonnements « 4G compatibles 5G », car pour l’instant il s’agit d’une mise à jour des équipements 4 G.

20 % des abonnés prêts à passer à la 5G

Mais la 5G va contribuer à l’obsolescence prématurée de dizaines de millions de smartphones, juste pour la France. Impossible en effet d’en profiter avec un téléphone 4G. Une dizaine de modèles, pour la plupart classés dans le haut de gamme (même si Xiaomi commercialise son « Mi 10 Lite 5G » à 300 € environ), sont compatibles avec cette nouvelle norme.

Ces premiers smartphones 5G intègrent tous des antennes polyvalentes qui utilisent un filtre passe-bas pour utiliser les basses et hautes fréquences. Revers de la médaille, comme elles sont plus grandes, elles ont un impact sur le poids, la taille et l’autonomie de l’appareil. Ces téléphones sont en effet un peu plus grands (entre 150 et 160 mm de hauteur) et lourds (autour de 200 g).

Dans un entretien accordé au quotidien Les Echos, le patron de Free juge que le sujet environnemental qui devrait préoccuper est celui de la consommation et du renouvellement des smartphones. Repenser ce modèle devrait permettre selon lui de « diminuer l’empreinte énergétique du secteur ».

Selon l’association « Halte à Obsolescence Programmée » (HOP), le lancement de la 5G « comporte un risque important d’accélération du renouvellement des appareils numériques, au détriment de la planète et de notre pouvoir d’achat ».

Mais pour l’instant, seuls 20 % des abonnés en France, d’après une enquête menée par le ConsumerLab pour l’équipementier Ericsson, seraient prêts à souscrire à un abonnement 5G.