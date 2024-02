Global Industrie : n’attendez plus, sécurisez dès maintenant votre entrée !

Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec l’événement incontournable de l’industrie européenne, Global Industrie. Sur 4 jours, du lundi 25 mars au jeudi 28 mars, au parc des expositions de Paris Nord Villepinte, retrouvez-nous au stand 5S94. Nous nous y attendons !

À la recherche d’échange d’idées, des nouvelles tendances ou de partenariats ? Réunissant des milliers de professionnels, entreprises, start-ups et experts, les opportunités de rencontre sont innombrables. Le salon met en lumière les défis majeurs et les opportunités de transformation vers une industrie plus durable, innovante et compétitive.

Global Industrie stimule l’innovation et vous guidera vers de nouvelles voies de croissance et de développement en présentant des thématiques telles que la digitalisation, l’écologie industrielle, l’innovation technologique et la formation des compétences.

Le salon en quelques chiffres

100 000 m² d’exposition

2300 exposants couvrant la totalité de l’industrie regroupés dans 15 univers d’implantation

1500 machines en fonctionnement

40 000 visiteurs attendus en 2024

Global Industrie permet aux étudiants, professionnels et entreprises de se plonger dans une expérience immersive grâce à de nombreux espaces de démonstration et d’expérimentation permettant de réaliser une veille des tendances et signaux émergents afin d’anticiper au mieux les transformations de l’industrie.

Besoin de solutions innovantes ?

Les zones de prises de paroles y sont dédiées :

Les Golden Tech : valoriser l’excellence industrielle

GI Avenir : sensibiliser la jeune génération aux métiers de l’industrie

Le village Start-up : répondre à la nécessité de rencontres avec les groupes bancaires, fournisseurs et conseillers

Les GI Awards : rester à la pointe de l’innovation

La Grande Scène : s’informer sur les thématiques phares de l’industrie

Des Tables rondes : assister à des discussions entre leaders industriels.

Vous désirez plus d’informations ? Cliquez ici !