Global Industrie 2024 : le verre borosilicaté, taillé aux exigences de l’industrie de pointe

Du 25 au 28 mars prochain se tiendra à Paris Nord Villepinte le salon Global Industrie 2024. Près de 40 000 visiteurs sont attendus cette année pour rencontrer les 2 300 exposants inscrits. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir certaines des technologies présentées. Cet article traite ici du verre borosilicate, produit par l'entreprise française Verrehaget-Verresatine.

Le verre borosilicaté tient son nom de ses deux principaux composants : la silice et les borates. La silice (SiO 2 ) représente 70 à 80 % de ce verre, et les borates (B 2 O 3 ) 7 à 13 %. Le reste est complété par divers oxydes alcalins et de l’alumine. La société Verrehaget-Verresatine, implantée depuis 2006 près de Pau, dans le sud-ouest de la France, s’est spécialisée dans le façonnage de verre soufflé au chalumeau. Parmi les verres usinés, on compte le borosilicaté qui intéresse une myriade de secteurs : le transport, le médical, le photovoltaïque, et même l’optique ! Le télescope de CalTech du mont Palomar, au nord de San Diego (Californie), possède d’ailleurs un miroir de 500 centimètres coulé dans du verre borosilicaté.

La résistance du verre borosilicaté

Le verre borosilicaté se caractérise par une apparence claire et quasiment incolore. Seule une très forte épaisseur révèle sa légère teinte verte. Il présente surtout un faible coefficient de dilatation, qui le rend particulièrement résistant aux chocs thermiques. Il peut ainsi soutenir des températures allant de – 80°C jusqu’à 1 500°C. Son comportement chimique est également remarquable, avec sa bonne capacité de résistance aux acides et aux alcalins. Ce nouvel atout a fait du verre borosilicaté le matériau le plus utilisé pour la fabrication du matériel de laboratoire, dans les centres techniques et dans les industries de pointe.

Des tubes et des feuilles de verre personnalisés

En plus de ses propriétés intrinsèques, le verre borosilicate est facile à travailler au chalumeau. Les designers l’apprécient donc pour créer des formes stylisées et totalement uniques. Selon les besoins des industriels, ce verre peut être découpé, percé, trempé, bombé ou encore dépoli. Au-delà des verres plats et des billes et microbilles, la société Verrehaget-Verresatine propose différentes catégories de tubes et de feuilles en borosilicate. Les tubes présentent un diamètre allant de seulement 0,1 millimètre à 625 millimètres, pour une longueur standard de 1,5 mètre. Quant aux feuilles de verre borosilicate, leurs dimensions sont de 2,3 mètres sur 1,7 mètre, avec une épaisseur variant entre 1 et 60 millimètres.