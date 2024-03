Global Industrie 2024 : l’aluminium extrudé, profilé pour l’industrie du bâtiment

Du 25 au 28 mars prochain se tiendra à Paris Nord Villepinte le salon Global Industrie 2024. Près de 40 000 visiteurs sont attendus cette année pour rencontrer les 2 300 exposants inscrits. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir certaines des technologies présentées. Cet article traite ici de l'aluminium extrudé, fabriqué par l'entreprise italienne Estral.

Le procédé d’extrusion consiste à faire passer un matériau compressé à travers une filière. Cet outil, très dur, est percé d’au moins un trou de la section de la pièce visée. En résulte en sortie un extrudat, long (tube, tuyau, profilé, …) ou bien plat (plaque, feuille…). Les pièces ainsi obtenues peuvent avoir des formes complexes tout en restant précises, et sans la nécessité d’usiner leur surface a posteriori. Depuis 1974, la société Estral s’est fait une spécialité de l’extrusion d’aluminium. Leader dans ce domaine, Estral utilise ses propres blocs d’aluminium plein, ou billettes, résultant de la fusion d’aluminium pur à 99,8 % et de ferraille sélectionnée. Cette matière première vient ensuite nourrir les cinq presses d’extrusion de l’entreprise.

L’aluminium extrudé : simple et efficace

L’aluminium extrudé est léger et flexible tout en gardant une certaine résistance. Les profils usinés sont également très variés : barres et tubes standards, mais aussi morphologies plus originales (en L, en T ou même en U). Tous ces avantages font de ce matériau une ressource privilégiée dans des domaines d’application allant des automobiles aux fenêtres, des échangeurs de chaleur aux meubles, des systèmes d’éclairage aux infrastructures… Pour ces derniers, il est à noter que l’aluminium est le matériel le plus usité dans le bâtiment. En plus d’être solide et anticorrosif, il demande très peu d’entretien. Enfin, un autre atout de l’aluminium est sa bonne recyclabilité. En effet, il garde toujours les mêmes propriétés et peut être recyclé à 100 % ! De plus, l’énergie nécessaire à sa production chute alors de près de 95 % (0,7 kWh au lieu de 14 kWh).

Des micro-profilés aux plus grands profilés

Aux origines d’Estral, il y a une « petite » presse d’à peine 600 tonnes. Elle fabriquait alors des micro-profilés d’épaisseurs allant jusqu’à 0,8 millimètre, pour une production d’environ 2 000 tonnes par an. Un demi-siècle plus tard, l’industriel italien a bien évolué et possède désormais cinq presses d’extrusion entre 1 350 et 4 400 tonnes ! La production dépasse actuellement les 35 000 tonnes de profilés d’aluminium extrudé de haute qualité par an. Son mastodonte, la presse P6 de 4 400 tonnes, est spécialisé dans les grands profilés. Les pièces qu’elle fournit en sortie pèsent une trentaine de kilogrammes par mètre et peuvent mesurer jusqu’à 18 mètres de longueur.