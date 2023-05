Création de MECALLIANS : la FIM, le CETIM et l’UNM unissent leurs forces pour faire rayonner l’industrie mécanique française

Lors du salon Global Industrie 2023, les dirigeants de ces trois entités phares du monde de la mécanique français ont annoncé la naissance de Mecallians, une bannière commune qui permettra d’accélérer la transformation des industries mécaniques.

Ce rassemblement d’une fédération (la FIM), de son centre technique (le CETIM) et de son bureau de normalisation (l’UNM) est inédit en France.

Quand les acteurs historiques veulent donner un nouveau souffle à l’industrie mécanique

Mecallians est l’union de trois entités majeures, qui ont contribué à l’histoire du secteur mécanique français et y contribuent toujours.

La Fédération des Industries Mécaniques (FIM) est une fédération industrielle qui rassemble 19 syndicats professionnels de la mécanique et dont les origines remontent à 1840. Véritable porte-voix des entreprises qu’elle représente, elle constitue un levier d’influence, de puissance, de notoriété et d’attractivité.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’industrie française est à reconstruire et dans une large mesure à développer. C’est dans ce contexte que la loi du 22 juillet 1948 acte la création du statut juridique de centre technique. En 1961, la FIM décide alors de doter toutes ses professions de centres techniques, des structures de recherche technologique jouant un rôle majeur dans les processus de transferts technologiques et d’innovations.

Ceci conduira, en 1965, à la création du Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM), le centre d’expertise mécanique français.

Enfin, en 1977, afin de répondre aux besoins croissants de la mécanique en matière de normes, la FIM et le CETIM créent l’Union de Normalisation de la Mécanique (UNM)[1], le bureau de normalisation sectoriel travaillant par délégation de l’AFNOR.

En annonçant la création de Mecallians en mars 2023, la FIM, le CETIM et l’UNM réaffirment un fait historique, qui est l’appartenance à une même famille, avec la volonté de se projeter vers l’avenir.

Une bannière commune pour faire rayonner l’industrie mécanique française

Dans une interview récente, Christophe Garnier, le directeur de la communication du CETIM, nous confiait que la raison d’être de Mecallians est de « montrer aux politiques comme aux professionnels qu’il existe en France une vraie structure capable de défendre la profession et de la projeter vers l’avenir. »

Cette bannière commune a notamment comme objectifs de :

porter les combats de l’industrie mécanique en France comme ailleurs ;

protéger notre industrie ;

renforcer l’innovation ;

faire de la pédagogie, afin de renforcer l’attractivité de secteur vis-à-vis des plus jeunes ;

dessiner un futur positif qui réconcilie industrie et écologie.

Les acteurs de la mécanique sont en effet au cœur des enjeux énergétiques et environnementaux, car une grande partie des défis actuels sont des défis mécaniciens.

Selon Christophe Garnier, « la stratégie technologique et d’accompagnement des PME du CETIM est fixée par des contrats de performance cosignés par le CETIM, la FIM et l’État. Si le contrat actuel se termine fin 2023, nous savons déjà que, sans surprise, la transition environnementale et énergétique figurera dans les axes principaux du prochain contrat. Cette thématique sera bien évidemment portée par Mecallians ».

Mecallians se tourne vers l’avenir et vers les jeunes

À l’instar de nombreux secteurs industriels, le monde de la mécanique a aussi besoin d’attirer de nouveaux talents. Si la mécanique souffre d’un manque de visibilité, elle est pourtant indispensable, car elle sert tous les pans de l’industrie.

Dans le communiqué de presse annonçant la création de Mecallians, Henri Morel, Président de la FIM, explique que « dans le développement de nos sociétés, dans la marche du progrès humain, la mécanique a toujours joué un rôle décisif. À l’image du moteur, qui a transformé à jamais la mobilité, c’est elle qui met le monde en mouvement. Au cœur de toutes les révolutions industrielles, de la machine à vapeur, jusqu’au numérique et à l’interconnectivité, en passant par la robotique, elle a permis le développement de l’industrie et a façonné notre mode de vie. Cette bannière commune doit nous permettre de créer les nouvelles conditions, solutions et normes d’un avenir positif ».

Au cours de la révolution industrielle, la mécanique était alors une technologie de pointe et on parlait de mécanisation de la société. Avec le temps, la mécanique est devenue une technologie de base et elle s’est tellement bien intégrée qu’on ne la voit plus.

Christophe Garnier précise : « À nous de prouver que la mécanique est un élément de solution aux défis de demain. D’où le slogan de Mecallians : la mécanique fait bouger le monde, à nous de faire bouger la mécanique. »

Pour remettre en avant la mécanique, Mecallians devra donc faire de la pédagogie et montrer aux jeunes générations qu’elle est aussi attractive que les technologies numériques, qui sont les technologies de pointe actuelles. Cela se fera notamment au travers de l’industrie 4.0.

Enfin, si Mecallians n’en est qu’au début de son histoire, l’alliance est appelée à se renforcer et à évoluer, car selon Christophe Garnier, Mecallians a été créée avec une volonté d’ouverture.

« L’alliance devrait encore se renforcer prochainement, avec l’arrivée d’autres partenaires. L’idée est que l’ensemble des acteurs de l’écosystème mécanicien qui le souhaitent se raccrochent à cette bannière commune. »

[1] L’UNM