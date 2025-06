La Chine va-t-elle perdre la course à l’IA ?

Taïwan a inscrit Huawei Technologies Co et Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) sur sa liste noire des produits stratégiques. En bloquant l’exportation de technologies critiques vers des entreprises chinoises, cette décision pourrait ralentir le développement des solutions IA chinoises.

La course à l’IA semble semée d’embûches pour la Chine. L’Administration du commerce international de Taïwan (ACI), rattachée au ministère des Affaires économiques, a récemment ajouté 601 entités à sa « liste noire des produits stratégiques de haute technologie ».

Parmi elles figurent deux géants chinois des semi-conducteurs, Huawei et SMIC, ainsi que de nombreuses filiales de ces groupes implantées en Chine, au Japon, en Russie et en Allemagne. Cette extension englobe également plusieurs organisations non étatiques controversées, dont les talibans et Al-Qaïda, ainsi que des entreprises basées au Pakistan, en Iran et au Myanmar.

L’inscription sur cette liste noire signifie que toute entreprise taïwanaise souhaitant exporter vers l’une de ces entités doit désormais solliciter une autorisation du gouvernement. Concrètement, Taïwan resserre l’accès à ses technologies, matériaux et équipements de pointe pour la fabrication de puces.

Or, ces outils – machines de lithographie avancées, systèmes de dépôt de matériaux, chambres de gravure… – sont cruciaux pour produire des semi-conducteurs destinés à l’intelligence artificielle (IA). C’est précisément sur ce segment que Huawei et SMIC s’appuient pour rivaliser avec les champions américains, comme les fondeurs Nvidia et Intel.

Ce n’est pas la première fois que des bâtons sont mis au travers de la route des entreprises high tech chinoises. En 2020, sous la pression des sanctions américaines, le premier fondeur mondial, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), avait déjà cessé ses livraisons à Huawei.

Une pépite européenne

Pour la Chine, c’est un coup de massue. TSMC est un acteur incontournable, étant donné ses compétences dans les puces IA haut de gamme (utilisées par Nvidia, Qualcomm ou AMD) et ses énormes investissements pour maintenir son leadership. Huawei et SMIC vont donc devoir retrousser leurs manches pour développer leurs propres puces. D’importants investissements publics et privés en Chine ont été lancés depuis quelques années pour que le pays devienne moins dépendant des Taïwanais.

En septembre 2023, Huawei avait d’ailleurs surpris les experts en lançant son smartphone Mate 60, équipé d’une puce 7 nanomètres fabriquée par SMIC. Cette sortie prouvait les progrès rapides de la Chine malgré les embargos. Mais pour aller plus loin, le groupe doit accéder aux équipements les plus sophistiqués de TSMC qui lui étaient inaccessibles.

Il faudra attendre un peu avant de vérifier la capacité des Chinois à développer et industrialiser rapidement des alternatives nationales. Pas simple, car ils sont également très en retard par rapport à la pépite européenne, la Néerlandaise ASML, spécialisée dans les machines lithographiques ultraviolettes extrêmes (EUV) pour les gravures de pointe.

En interdisant l’exportation de technologies critiques vers des entreprises chinoises, Taïwan renforce la tendance à la régionalisation des chaînes de valeur. Les fabricants et concepteurs de puces devront repenser leurs partenariats et diversifier leurs fournisseurs pour éviter les zones à risque géopolitique.

Cette interdiction constitue également une opportunité pour les concurrents non chinois, comme Samsung, Intel ou GlobalFoundries. Les clients internationaux, soucieux d’éviter les sanctions, pourraient se tourner vers des fournisseurs basés en Corée du Sud, aux États-Unis ou à Taïwan même.