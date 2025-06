Revue du Magazine d’Actualité #37 : du 23 au 27 juin

La Revue de la Semaine vous apporte un aperçu des principales informations publiées sur Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur depuis le début de la semaine. Voici la 37e revue hebdomadaire, bonne lecture !

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

La France, leader des investissements étrangers malgré les turbulences européennes

L’Europe connaît une baisse significative des investissements étrangers pour la deuxième année consécutive. Avec une diminution de 5% des projets en 2024, le continent doit faire face à des défis majeurs pour retrouver son attractivité. Analyse des causes et des solutions possibles.

Aviation et climat : les enjeux de la neutralité carbone

Alors que le secteur aérien s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, les défis technologiques et économiques restent nombreux. Ce livre blanc porte sur les solutions envisagées et les obstacles à surmonter pour transformer cette promesse en réalité.

Black PR : quand la concurrence s’attaque aux géants de l’automobile chinoise

Depuis quelques années, les marques automobiles chinoises comme BYD, Nio, et Geely ont bouleversé le marché mondial de l’automobile. Cependant, elles font face à des campagnes de désinformation qui menacent leur réputation. Comment ces géants réagissent face à ces attaques ?

Taïwan resserre l’étau sur les exportations high-tech vers la Chine

La Chine se heurte à de nouvelles restrictions imposées par Taïwan, qui a ajouté 601 entités à sa liste noire des produits stratégiques de haute technologie. Parmi elles, des géants comme Huawei et SMIC, qui doivent désormais obtenir une autorisation pour accéder aux technologies taïwanaises cruciales pour la fabrication de semi-conducteurs destinés à l’IA.

Atlas 2050 : vers une nouvelle planification territoriale autour des ressources

Publié par The Shift Project, le rapport intermédiaire Atlas 2050 met en lumière les enjeux cruciaux de la transition énergétique en France. À l’horizon 2050, nos usages quotidiens pourraient devenir sources de rivalités. Le think tank propose une analyse approfondie des défis et des solutions pour une gestion durable des ressources.

Métrologie : au cœur des avancées scientifiques et technologiques, au regard des enjeux climatiques et industriels

De la précision des mesures à l’adaptation aux technologies émergentes, la métrologie est un domaine en constante évolution. Maguelonne Chambon nous explique comment elle s’adapte aux besoins de l’industrie moderne et aux défis environnementaux, tout en restant un pilier de la recherche scientifique.

Les satellites atmosphériques : une évolution dans les communications