En image : La Chine va construire une île artificielle dotée d’un bunker anti-nucléaire, une première mondiale

En images

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... La Chine serait sur le point de construire une île artificielle flottante conçue pour résister à des explosions nucléaires grâce à des métamatériaux. Dotée d’une capacité d’accueil de 238 personnes pendant quatre mois sans ravitaillement, cette plateforme semi-submersible doit voir le jour d’ici 2028.