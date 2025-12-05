| Une question ?
Logo ETI Quitter la lecture facile

En images

En image : La Chine va construire une île artificielle dotée d’un bunker anti-nucléaire, une première mondiale

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

Posté le par Hubert blatz dans Innovations sectorielles

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... La Chine serait sur le point de construire une île artificielle flottante conçue pour résister à des explosions nucléaires grâce à des métamatériaux. Dotée d’une capacité d’accueil de 238 personnes pendant quatre mois sans ravitaillement, cette plateforme semi-submersible doit voir le jour d’ici 2028.

Par Hubert Blatz

Pour en savoir plus

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Posté le par Hubert blatz

#Militaire #Innovation #Risque nucléaire #Chine
Inscription veille personnalisée

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez-vous !

Vous n'avez pas encore de compte ?

CRÉER UN COMPTE

INSCRIVEZ-VOUS
AUX NEWSLETTERS GRATUITES !