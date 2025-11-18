La quotidienne : revue de presse du 18 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce mardi 18 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’édition Choose France 2025, 100 % française, a accéléré plusieurs décisions stratégiques, en confirmant une dynamique d’investissement qui touche aussi bien les filières technologiques que les secteurs historiques. Parmi la multitude de projets dévoilés, les initiatives que nous avons retenues illustrent un mouvement de réindustrialisation ciblée, structuré autour de nouveaux investissements, de capacités renforcées et d’enjeux de souveraineté dans les filières clés.

Dans les technologies numériques et les infrastructures de calcul, plusieurs entreprises renforcent les capacités françaises dans des domaines critiques. Soitec étend son site de Bernin pour soutenir l’essor européen de la microélectronique. À l’autre bout de la chaîne numérique, Eclairion prépare le déploiement de nouveaux sites en Moselle pour développer des infrastructures de calcul haute densité dédiées à l’intelligence artificielle. La start-up Sesterce confirme quant à elle un vaste programme d’investissements pour renforcer ses centres de calcul, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, afin de répondre à la demande croissante en calcul haute performance. Dans la robotique appliquée à l’industrie, Exotec développe de nouvelles lignes de fabrication pour accélérer la production de robots autonomes destinés aux entrepôts.

Les industries de la santé et du dispositif médical connaissent également un mouvement d’accélération. Urgo renforce ses unités de production françaises pour accroître la fabrication locale de dispositifs médicaux innovants. Opella modernise son site de Compiègne et augmente ses capacités pour répondre à la demande en solutions médicales. Le groupe Sanofi, de son côté, prévoit de nouveaux investissements afin de renforcer ses capacités nationales en production pharmaceutique et en bioproduction.

Dans le champ de l’énergie et des transitions industrielles, plusieurs projets structurent l’émergence de capacités souveraines. Coriance développe de nouvelles infrastructures de chaleur bas-carbone destinées aux territoires et aux industriels. Holosolis poursuit la montée en puissance de sa giga-usine photovoltaïque, avec l’ambition de consolider une filière européenne de production de cellules et modules solaires. Les huit projets industriels soutenus en région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrivent également dans cette dynamique, qu’il s’agisse d’extensions d’usines, de créations de sites ou du développement de nouvelles capacités dans l’énergie, l’électronique ou la santé.

L’aéronautique et la défense confirment un cycle d’investissement massif. Safran modernise plusieurs lignes de production liées à la propulsion, aux équipements et aux systèmes aéronautiques, afin d’améliorer les performances industrielles tout en réduisant les impacts environnementaux. Ces renforcements visent également à sécuriser des chaînes d’approvisionnement critiques pour l’industrie européenne.

Les industries agroalimentaires et cosmétiques ne sont pas en reste. Lactalis modernise plusieurs unités françaises de transformation laitière pour améliorer les performances techniques et la qualité des procédés. L’Oréal poursuit la modernisation de ses sites industriels, notamment sur les lignes de conditionnement et de formulation, avec un accent sur l’efficacité énergétique et la flexibilité opérationnelle.

Enfin, un ensemble de start-up industrielles françaises mène ses premiers pas vers l’industrialisation à grande échelle, en lançant la construction d’unités pilotes ou de premières usines commerciales. Leurs projets couvrent des domaines allant de l’hydrogène aux biomatériaux, en passant par le recyclage avancé, l’électronique ou la santé, illustrant la montée en puissance d’une nouvelle génération d’acteurs deeptech.