La revue de presse quotidienne du 19 novembre 2025 : consommation, énergie et aéronautique

Voici les infos à retenir de ce mercredi 19 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité industrielle et technologique du jour reflète un paysage européen en pleine recomposition, entre investissements massifs dans l’énergie, accélération des dynamiques environnementales, interrogation sur la trajectoire industrielle française, percée continue de l’IA et avancées stratégiques dans l’aéronautique et la défense. Les annonces et analyses publiées ce 19 novembre témoignent de l’intensité des transformations en cours, entre recomposition des acteurs, pressions réglementaires et nouveaux défis technologiques.

Les multiples investissements du milliardaire tchèque Daniel Křetínský dans l’énergie et la distribution en Europe

Le groupe EPH de Daniel Křetínský va devenir « l’un des premiers actionnaires » de l’acteur français TotalEnergies SE via une émission d’actions d’un montant équivalent à 5,1 milliards d’euros. L’opération inclut une co-entreprise dans la production d’électricité (centrales gaz/biomasse, batteries) en Europe de l’Ouest (Connaissance des Énergies).

Veille environnementale : auto-consommation, étiquetage, RDC…

Le site RSE Data News signale plusieurs points saillants dans l’actualité environnementale et industrielle, notamment le triplement du nombre de ménages en auto-consommation en France en deux ans, et un report à 2028 des nouvelles règles européennes d’étiquetage des produits chimiques.

Éthique de l’IA, explicabilité, durabilité dans les systèmes industriels et sociétaux

IA Info publie ce jour un panorama des enjeux actuels de l’IA, insistant sur l’éthique, l’explicabilité, la robustesse, la durabilité, l’inclusion et la fiabilité dans des usages variés tels que la santé, la sécurité et l’éducation.

L’Industrie : promesse ou mirage ?

Un article paru sur le site de Présences Grenoble interroge les perspectives de l’industrie française, en vue de l’événement du MEDEF qui se tient ce 19 novembre. Il rappelle que l’industrie représente près de 13 % du PIB et 3,3 millions d’emplois en France, et s’interroge quant à la capacité de l’Hexagone à réindustrialiser dans un contexte de transition écologique et de souveraineté technologique.

Safran s’allie au Technology Innovation Institute pour une nouvelle génération de renseignement géospatial

Safran et le Technology Innovation Institute ont annoncé une collaboration stratégique visant à développer une plateforme de renseignement géospatial intégrant des capacités d’intelligence artificielle avancées. Présentée au Dubai Airshow 2025, cette technologie doit améliorer l’analyse multi-sources et la détection automatique de signaux d’intérêt, ouvrant la voie à des applications militaires et civiles de haut niveau.