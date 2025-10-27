Exosens s’ancre dans la dynamique du secteur défense

Le groupe français Exosens, spécialisé dans l’amplification d’image, la détection et l’imagerie, affiche à fin septembre 2025 une solide progression de son chiffre d’affaires, portée par la montée des dépenses de défense européennes et un positionnement technologique renforcé. L’analyse du marché français permet d’éclairer ses perspectives et les enjeux de souveraineté industrielle.

Exosens, le fabricant français de technologies de défense a annoncé un chiffre d’affaires de 327,8 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2025, soit une croissance de 23,2 % comparée à la même période en 2024. Cette performance s’inscrit dans un contexte favorable à la fois sur les marchés internationaux, notamment au sein de l’OTAN, et sur le territoire national, où l’accroissement des budgets militaires et la volonté de renforcer l’autonomie technologique pèsent sur les stratégies des entreprises.

Sur le marché français, cette trajectoire traduit une double dynamique avec, d’une part, la relance structurelle des dépenses de défense en Europe et, d’autre part, l’effort de l’État pour soutenir les filières d’équipement stratégique et les acteurs industriels nationaux. Exosens, déjà positionné sur des technologies sensibles telles que les tubes intensificateurs d’image (par exemple utilisés dans les jumelles de vision nocturne), l’imagerie infrarouge ou encore les capteurs, se trouve au cœur de cette stratégie de souveraineté.

Techniquement, l’activité « Amplification » du groupe (notamment les tubes intensificateurs de lumière pour vision nocturne) a généré 231,8 millions d’euros sur les neuf mois, en croissance de +20,6 %, tandis que la branche « Détection & Imagerie » a atteint 97 millions d’euros, soit +26,2 % de progression. Ces segments reflètent des besoins croissants des armées et des systèmes de surveillance modernes, en France comme ailleurs, pour des équipements embarqués ou discrets (drones, forces légères, surveillance nocturne).

La rentabilité suit également, avec une marge brute ajustée enregistrée à 51,2 % du chiffre d’affaires, et un gain de 221 points de base par rapport à la période précédente. Sur un marché français marqué par une concurrence forte et des exigences réglementaires élevées, cette amélioration est significative. Elle traduit en effet une meilleure maîtrise des coûts, un mix produit amélioré, et une montée en cadence de la production.

Sur le plan industriel, le groupe prévoit une extension de ses capacités globales de +40 % d’ici 2027, grâce à un investissement additionnel de 17 millions d’euros en Europe, en complément des 20 millions déjà annoncés (soit un total de 37 millions d’euros) pour atteindre l’objectif. Cette stratégie s’inscrit parfaitement dans le cadre de la relocalisation française et européenne des équipements de défense, et plus largement de la technologie critique. En France, cette montée en capacité revêt une dimension stratégique avec l’objectif de renforcer les ateliers nationaux, diminuer les dépendances et capter une part accrue des marchés européens.

Côté marché boursier, le titre est coté sur Euronext Paris et la performance des neuf mois renforce l’attrait des investisseurs pour cette thématique de défense en France, une rare zone de croissance dans un contexte économique plus globalement morose.

Cependant, des risques subsistent. Pour maintenir cette dynamique sur le marché français, l’entreprise doit gérer les délais de montée en capacité, les défis de la chaîne logistique, notamment en période de tension géopolitique, et veiller à ce que sa production industrielle française suive la demande croissante. Le maintien de la rentabilité tout en investissant reste un équilibre à préserver.

Cette performance des neuf premiers mois de 2025 illustre toutefois la place possible d’un acteur français dans l’industrie de défense hautement technologique et exportatrice. Pour le marché français, elle confirme que les filières d’équipement stratégique peuvent générer de la valeur, soutenir la souveraineté et attirer les capitaux. Dès lors, cette trajectoire mérite d’être suivie de près, notamment pour ce qu’elle révèle de la mutation de l’industrie française dans un environnement globalisé et exigeant.