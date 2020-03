L’anonymat sur le web : de la sueur et des illusions

Décryptage

Dès que vous vous connectez à Internet, vous laissez des traces. Même si vous supprimez un post ou une image aussitôt après l’avoir mis en ligne, c’est déjà trop tard. Les moteurs de recherche l’ont enregistré. Et même s'il est possible d’utiliser différents outils et réseaux pour être, plus ou moins, anonyme, le défi reste très difficile à relever.