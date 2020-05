Le retour sur site post-confinement : un défi pour les entreprises

Avec une fin de confinement progressive à partir du 11 mai annoncée par le Premier ministre, et alors que nombre d’entreprises avaient fermé temporairement les portes de leurs sites depuis plusieurs semaines, l’heure est maintenant au retour progressif sur les lieux de travail. Techniques de l’Ingénieur vous aide à évaluer les risques pour préparer plus sereinement cette « reprise ».

Mise en place de télétravail ou arrêt momentané de l’activité, beaucoup de sociétés ont déserté leurs sites à la suite de l’annonce du confinement. Les rouvrir pose désormais un grand nombre de questions, notamment sur la mise en œuvre des mesures sanitaires, les rôles et responsabilités de chacun pour assurer tant que possible la sécurité des salariés. Certains choix et arbitrages seront à faire, et ces décisions restent difficiles à prendre, tant les inconnues demeurent : date réelle de retour en entreprise, obligations légales, nombre de salariés présents, mise en œuvre dans différents sites d’une même société (usine, bureaux…). Et toutes ces questions doivent être posées, mais également résolues très rapidement : garantir la sécurité des travailleurs pour reprendre une activité « normale » peut être décisif pour l’avenir de l’entreprise.

Découvrez à travers une sélection d’articles Techniques de l’Ingénieur offerts les clés pour répondre à ces enjeux :