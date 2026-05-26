Les actualités à suivre : canicule et production, magnésium, green IT…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

La canicule entre dans les plans de continuité industriels comme risque de production

Le sujet n’est plus prospectif : dans le Rhône seul, près de 190 jours de vigilance canicule ont été recensés depuis 2004, et une étude Goodwill-management publiée en avril 2026 établit que huit communes sur dix en Auvergne-Rhône-Alpes sont déjà exposées à au moins un aléa climatique majeur, avec des baisses de productivité significatives dans l’industrie, le bâtiment et la logistique lors des périodes de forte chaleur. L’OIT quantifie l’enjeu mondial : 2,2 % du total des heures travaillées perdues d’ici 2030, soit l’équivalent de 80 millions d’emplois à temps plein, un chiffre que les directeurs industriels ne peuvent plus traiter comme une abstraction géopolitique lointaine. Pour les sites de production, le stress thermique opérateur n’est que la partie visible : la chaleur dégrade aussi les performances des groupes froid, des compresseurs et des lignes de production à température contrôlée : des secteurs entiers comme la chimie fine, l’agroalimentaire et l’électronique industrielle ont des procédés dont les plages de fonctionnement nominal sont incompatibles avec des températures ambiantes dépassant 35-38 °C. La tension est d’autant plus aiguë que les datacenters industriels, dont le déploiement explose sur les sites de production, consomment entre 30 et 60 % de leur électricité pour le seul refroidissement, et que le free cooling, efficace en hiver, devient inopérant lors des pics de chaleur, forçant un basculement sur des groupes frigorifiques dont la puissance est dimensionnée pour des conditions nominales. En France, le cadre réglementaire se resserre précisément sur ce point : les audits énergétiques sont désormais obligatoires pour tout datacenter consommant plus de 2,75 GWh par an, avec déclaration sur OPERAT avant le 30 septembre 2026, et la récupération de chaleur fatale est imposée depuis octobre 2025 pour les sites d’au moins 1 MW. Une obligation qui transforme la contrainte thermique en levier de valorisation énergétique pour les sites industriels proches d’un réseau de chaleur. Pour les responsables de sites et les ingénieurs HSE, l’enjeu de cet été 2026 est d’intégrer le risque thermique dans le DUERP au même titre qu’un risque chimique ou mécanique : avec des seuils documentés, des mesures préventives chiffrées et un plan de continuité qui distingue enfin le plan canicule RH du risque de production thermique.

Cyber OT : changement des règles pour tous les fournisseurs industriels à partir de septembre 2026

Elle était réservée aux spécialistes de l’automatisme : la norme IEC 62443 est en train de franchir la frontière entre obligation technique et critère commercial, portée par une convergence réglementaire sans précédent. Trois textes forment désormais un cadre imbriqué : le Cyber Resilience Act, la directive NIS2 en cours de transposition, et le guide ANSSI-PA-108 v2 de novembre 2025, qui introduit pour la première fois des correspondances explicites avec l’IEC 62443. Ils visent les mêmes acteurs : fabricants d’automates, intégrateurs SCADA, éditeurs MES, ou encore fournisseurs de capteurs IIoT. Le calendrier se resserre, puisqu’à partir du 11 septembre 2026, les fabricants de produits numériques commercialisés dans l’UE devront notifier au CERT-FR toute vulnérabilité activement exploitée : une obligation qui crée une responsabilité juridique nouvelle pour tout équipementier dont un automate ou une passerelle est déployé sur un site opérateur. En 2026, les amendements IEC 62443-4-1 et 4-2 alignent explicitement les exigences produit avec le CRA et renforcent le cycle de développement sécurisé SDL comme prérequis de certification. Pour les acheteurs industriels, la conséquence est directe : les certifications proposées par Bureau Veritas et TÜV sur la base de l’IEC 62443 vont s’imposer comme critère de qualification fournisseur dans les appels d’offres des opérateurs d’énergie, de chimie et de défense dès l’automne, transformant la cybersécurité OT d’une contrainte réglementaire en avantage compétitif pour les fournisseurs qui auront anticipé.

Green IT industriel : quand la pression des donneurs d’ordre remplace la réglementation

Le basculement est discret mais structurant : en 2026, les textes européens – CSRD, Taxonomie verte et directive ESRS – imposent un pilotage précis de l’empreinte numérique des entreprises, qui entre officiellement dans le champ des reportings extra-financiers avec une logique de preuve, non de bonne volonté. Pour les DSI des sites industriels, cela signifie concrètement qu’il faut inventorier chaque actif IT (terminaux, serveurs, équipements réseau, services cloud) et documenter le PUE des salles serveurs, la part d’énergie renouvelable des hébergeurs et les émissions GES des logiciels métiers. Le RGESN, référentiel d’écoconception des services numériques édité par la DINUM avec l’ARCEP et l’ADEME, est aujourd’hui obligatoire pour les acteurs publics via la loi REEN et constitue la grille naturelle pour structurer le volet numérique du reporting CSRD. Ce qui lui donne une portée de facto sur les prestataires IT des grands industriels soumis au reporting. Car c’est là que le sujet change de nature pour la supply chain industrielle : les donneurs d’ordre de rang 1 soumis à la CSRD exigent des données précises de leurs fournisseurs pour calculer leur scope 3 numérique, transformant la conformité carbone IT en enjeu de référencement commercial avant même d’être une obligation légale. Pour les intégrateurs ERP, les éditeurs MES et les fournisseurs de solutions SCADA, la sobriété numérique devient progressivement un critère de sélection dans les marchés publics et privés : un changement de règle du jeu que la majorité des équipes IT industrielles n’a pas encore intégré dans ses roadmaps, et qui oblige à repenser les architectures cloud, les cycles de renouvellement des équipements et le dimensionnement des infrastructures avec la même rigueur qu’un projet de décarbonation physique.

Plus léger que l’aluminium, plus vulnérable que le lithium : le magnésium, angle mort de la souveraineté industrielle européenne

Il est 35 % plus léger que l’aluminium, présent dans les tableaux de bord, les boîtiers de transmission, les structures de siège et les carters de moteur de dizaines de modèles automobiles, et identifié par l’industrie comme le matériau-clé pour atteindre 45 kg par véhicule d’ici 2030. Pourtant, le magnésium reste l’un des métaux critiques les plus sous-médiatisés d’Europe. La raison tient en un chiffre : la Chine assure 84 % de la production mondiale de magnésium primaire via le procédé Pidgeon, un réducteur thermique à base de dolomie, intensif en énergie et en émissions. Les industriels européens en dépendent à 95 %, sans qu’aucune alternative crédible n’ait émergé depuis la fermeture des deux derniers sites européens, en Norvège et en France, en 2001. La crise de l’automne 2021 l’a démontré brutalement : en quelques semaines, les prix ont bondi de 2 000 à 14 000 dollars la tonne, les stocks européens menaçaient d’être épuisés fin novembre et douze associations industrielles réclamaient en urgence une intervention diplomatique. La crise s’est résorbée quand Pékin a réouvert ses exportations, mais rien n’a structurellement changé : les trois projets européens identifiés par EIT Raw Materials en Roumanie et en Bosnie n’ont pas abouti à une production industrielle, et la Commission européenne a présélectionné le tungstène et les terres rares pour ses premiers stocks stratégiques communs, laissant le magnésium hors périmètre. Une absence d’autant plus préoccupante que le métal est indispensable non seulement à l’allègement automobile et aux structures de cabine aéronautique, mais aussi aux alliages d’aluminium utilisés dans l’ensemble de l’industrie manufacturière. Une prochaine restriction chinoise à l’export ne toucherait pas seulement l’automobile, elle paralyserait simultanément la filière aluminium, la construction aéronautique et une large part de la mécanique de précision européenne.

240 millions de tonnes par an : le BTP industriel entre dans l’ère de la circularité obligatoire

Le chiffre est vertigineux et peu connu : le secteur de la construction est le premier producteur de déchets en France avec environ 240 millions de tonnes par an, dont plus de 90 % de fractions minérales – béton, granulats, tuiles, briques – techniquement recyclables en nouveaux granulats, limitant l’ouverture de carrières. En 2026, la convergence de trois dispositifs réglementaires crée un cadre contraignant inédit : le tri en 8 flux (béton, bois, métaux, verre, plastiques, plâtre, fraction minérale, textiles) imposé par la loi AGEC ; la REP Bâtiment qui atteint sa pleine maturité cette année avec la prise en charge totale des coûts de traitement par les éco-organismes ; et le diagnostic PEMD – Produits, Équipements, Matériaux et Déchets – obligatoire avant toute démolition de plus de 1 000 m², qui transforme l’inventaire amont en outil de valorisation aval. En cas d’infraction, les DREAL peuvent engager la responsabilité du maître d’ouvrage, et mélanger les flux multiplie la facture de traitement par 10. Une réalité économique qui commence à peser dans les business cases des conducteurs de travaux. L’éco-organisme Ecominéro structure depuis 2024 la filière avec quatre appels à projets annuels soutenant plus de 190 structures, comme des plateformes de réemploi, des entreprises de déconstruction sélective, des opérateurs de concassage sur site… qui font émerger une véritable chaîne de valeur locale : béton concassé en granulats pour les routes, métaux refondus, bois réemployé, plâtre régénéré. Pour les maîtres d’ouvrage industriels qui pilotent des programmes de construction ou de réhabilitation de sites, l’enjeu dépasse désormais la conformité : intégrer le réemploi in-situ dans la conception du chantier (concassage mobile, tri à la source, plateformes de stockage temporaire) est en train de devenir un levier de réduction du coût total projet, dans un contexte où les granulats vierges et les matériaux neufs restent sous pression de prix.