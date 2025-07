Le président de l’OEB rappelle le rôle central des brevets et normes dans la stratégie d’innovation européenne

En ce moment

En matière de productivité et de compétitivité industrielle, l’écart n’en finit pas de se creuser entre l’Europe et ses concurrents chinois et américain. Pour le président de l’Office européen des brevets (OEB), António Campinos, cet écart s’explique en partie par la baisse des investissements en recherche et en développement dans le secteur privé. Il a récemment pris la parole afin de plaider pour une meilleure intégration des brevets et des normes dans la stratégie d’innovation européenne.