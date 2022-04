Les investissements en direction des innovations quantiques décollent !

L’année 2021 a été annoncée comme exceptionnelle en terme de levée de fonds par les start-ups Françaises [1]. Dans le domaine des innovations quantiques, la levée de fonds d’Alice&Bob en date du 10 mars 2022 a atteint un record, à savoir 27 millions d’euros, après celui de Pasqal de 25 millions d’euros en 2021. Qui débourse ces fonds et pourquoi ?

Le gouvernement Français a élaboré le Plan Quantique 2030, avec un investissement de 1,8 milliards d’euros sur cinq ans pour développer les innovations dans ce secteur. Il s’agit cependant de fonds qui sont répartis dans trois domaines et non fléchés vers certaines startups : la recherche académique publique, l’aide au transfert des technologies issues de laboratoires publics vers des entreprises privées pour une exploitation au maximum de leur potentiel et la formation, destinée à produire des spécialistes de haut-niveau (en ingénierie et informatique quantique). Les startups doivent donc trouver par elles-mêmes les financements dont elles ont besoin, et s’adresser en particulier aux organismes dédiés à ce type d’opération.

Dans le domaine quantique Français, quels sont les montants en jeu ?

La compétition internationale très rude, dans le domaine quantique, avec des concurrents tels que les géants Américains Amazon, IBM ou Google pour la fabrication d’un ordinateur quantique par exemple, oblige les startups Françaises à mettre la barre très haut concernant les résultats expérimentaux à atteindre, et donc à recruter des théoriciens et des ingénieurs de niveau très élevé ainsi que du matériel quasiment conçu sur-mesure et des consommables très onéreux. Alice&Bob a par exemple déclaré que l’argent levé le 10 mars 2022, à savoir 27 millions d’euros, allait servir à recruter les meilleurs chercheurs et ingénieurs au monde, à acheter le meilleur matériel présent sur le marché et à développer des partenariats concernant l’utilisation de son futur ordinateur quantique.

Comment ces fonds sont-ils obtenus ?

Le financement d’une start-up peut avoir plusieurs finalités : le démarrage de l’activité et le développement de cette activité (en terme d’accélération de croissance ou en terme d’expansion à l’international).

Concernant la phase de démarrage d’activité, les fondateurs de la start-up apportent leur propre argent ainsi que celui de leurs proches pour lancer l’activité. Cet argent est surnommé « love money ». Une levée de fonds complémentaire peut être nécessaire, désignée par « capital amorçage ».

Cette levée de fonds peut s’effectuer auprès de Business Angels qui sont des particuliers, anciens chefs d’entreprise à la tête d’un patrimoine important et dotés d’une grande expérience entrepreneuriale. Elle peut s’effectuer également auprès d’organismes dédiés à ce type d’investissement appelées « Venture Capitalists » ou VC, qui sont des banques, compagnies d’assurance ou autres qui opèrent pour le compte de clients.

Pourquoi est-ce difficile d’obtenir des fonds auprès des organismes dédiés ?

Dans le domaine du quantique, les investisseurs parient sur le succès des technologies en cours de développement, qui laissent cependant certains experts dubitatifs. La théorie sous-tendant ces innovations doit être irréprochable et les spin-offs de laboratoires publics tels que ceux du CNRS, du CEA et INRIA par exemple ont plus de chance d’obtenir gain de cause. Par exemple, la théorie sous-tendant l’innovation de Pasqal, « les atomes froids », s’appuie sur les résultats des travaux de Claude Cohen-Tannoudji, Prix Nobel de physique 1996.

Quel est le retour sur investissement espéré par les investisseurs du quantique ?

Le futur marché du quantique est estimé à mille milliards de dollars pour les projections les plus optimistes, et s’adresse aux domaines de la chimie, l’intelligence artificielle, la pharmaceutique, la géopolitique, la finance, la communication, la cryptographie, etc.

Deux exemples de Venture Capitalists

Le premier exemple est Bpifrance, organisme public ayant pour missions de financer des entreprises de petite et moyenne tailles ainsi que les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes. La règle de l’aide financière étant de un euro d’aide pour deux euros de fonds propres, les investissements apportés par Bpifrance aux startups du domaine quantique ne peut qu’être minoritaire bien qu’étant appréciable, en particulier lors de la phase d’amorçage.

Un autre exemple d’organisme Français, dédié exclusivement au quantique, est « Quantonation », dont la création date de 2018 . Ce Venture Capitalist couvre tous les domaines en lien avec le quantique : hardware (élaboration de processeurs quantiques, capteurs), software (développement d’algorithmes de correction d’erreurs), sécurité (clés quantiques et cyber-sécurité) et investit dans des startups européennes.

Beaucoup de candidats et peu d’élus

L’écosystème de l’entrepreneuriat Français lié à l’univers quantique démontre des caractéristiques spécifiques, en particulier au niveau des montants requis des investissements, très importants. Les fonds privés issus de Venture Capitalists deviennent nécessaires à cause d’une concurrence internationale très rude. Ils sont cependant difficiles à obtenir.

(1) Lire l’article de presse mentionnant le record de levées de fond des startups Françaises