Les thèses du mois : « Hydrogène vert : nouvelle stratégie, nouveaux acteurs »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de janvier, « Hydrogène vert : nouvelle stratégie, nouveaux acteurs », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Modélisation prospective de la décarbonation du système électrique européen : Enjeux pour une électricité environnementalement soutenable et socialement acceptable

Victor Guillot

Contrôle, optimisation, prospective

Centre de Mathématiques Appliquées (Sophia Antipolis)

Technologies vertes concurrentes : le cas de l’hydrogène bas-carbone

Albin Kasser

Science s économiques

Paris-Saclay Applied Economics

Elaboration de systèmes catalytiques en tandem pour la conversion du CO2 en hydrocarbures

Pauline Bredy

Chimie

Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon

Étude et modélisation d’un réseau intelligent avec l’intégration de systèmes photovoltaïques, éoliens et de stockage d’énergie (batteries et hydrogène)

Hamza Mustapha

Génie électrique

Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg

Détection et isolation hybrides robustes des défauts par l’intégration du Bond Graph et de l’intelligence artificielle : application à la production d’hydrogène vert

Balyogi Mohan Dash

Automatique, productique

Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille

Vers la production d’hydrogène par photocatalyse : élaboration de structures organiques covalentes colloïdales induites par auto-assemblage réactif

Axelle Larrieu

Chimie des matériaux

Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux (Pau)

Développement d’électrodes imprimées en 3D pour la production massive d’hydrogène dans le cadre de l’électrolyse de liquides

Jeoffrey Tourneur

Sciences des matériaux

Institut des Sciences Chimiques de Rennes

Développement par approche ascendante de méthodes et d’outils de conception de chaînes logistiques « hydrogène décarboné » : application au cas de la France

Renato Luise

Génie des Procédés et de l’Environnement

Laboratoire de génie chimique (Toulouse)

Essais sur l’évaluation économique du déploiement de l’hydrogène vert pour la neutralité carbone industrielle

Maryam Sadighi

Sciences économiques

Centre d’étude des politiques économiques de l’Université d’Évry