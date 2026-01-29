Les thèses du mois : « Hydrogène vert : nouvelle stratégie, nouveaux acteurs »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de janvier, « Hydrogène vert : nouvelle stratégie, nouveaux acteurs », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Modélisation prospective de la décarbonation du système électrique européen : Enjeux pour une électricité environnementalement soutenable et socialement acceptable
Victor Guillot
Contrôle, optimisation, prospective
Centre de Mathématiques Appliquées (Sophia Antipolis)
Technologies vertes concurrentes : le cas de l’hydrogène bas-carbone
Albin Kasser
Science s économiques
Paris-Saclay Applied Economics
Elaboration de systèmes catalytiques en tandem pour la conversion du CO2 en hydrocarbures
Pauline Bredy
Chimie
Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon
Étude et modélisation d’un réseau intelligent avec l’intégration de systèmes photovoltaïques, éoliens et de stockage d’énergie (batteries et hydrogène)
Hamza Mustapha
Génie électrique
Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg
Détection et isolation hybrides robustes des défauts par l’intégration du Bond Graph et de l’intelligence artificielle : application à la production d’hydrogène vert
Balyogi Mohan Dash
Automatique, productique
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille
Vers la production d’hydrogène par photocatalyse : élaboration de structures organiques covalentes colloïdales induites par auto-assemblage réactif
Axelle Larrieu
Chimie des matériaux
Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux (Pau)
Développement d’électrodes imprimées en 3D pour la production massive d’hydrogène dans le cadre de l’électrolyse de liquides
Jeoffrey Tourneur
Sciences des matériaux
Institut des Sciences Chimiques de Rennes
Développement par approche ascendante de méthodes et d’outils de conception de chaînes logistiques « hydrogène décarboné » : application au cas de la France
Renato Luise
Génie des Procédés et de l’Environnement
Laboratoire de génie chimique (Toulouse)
Essais sur l’évaluation économique du déploiement de l’hydrogène vert pour la neutralité carbone industrielle
Maryam Sadighi
Sciences économiques
Centre d’étude des politiques économiques de l’Université d’Évry
Photoélectrodes pour la production d’hydrogène vert : défis de fabrication et d’assemblage
Emma Stéphan
Chimie
Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l’énergie
