L'hydrogène oscille entre miracle et mirage énergétique
Si son décollage semble toujours à portée de main, il s'éloigne à mesure que l'on s'en approche. L’histoire se répète pour la filière hydrogène, à ceci près que...
Si la France a révisé sa stratégie pour déployer au plus vite une filière hydrogène compétitive, le marché mondial de l’hydrogène est aujourd’hui en pleine mutation. Avec son lot de risques et d’opportunités.
L'hydrogène ne veut pas être un mirage
Pour exister sur le marché mondial de l’hydrogène, la France et l’Europe avec elle vont devoir gagner la bataille de la compétitivité. Ce qui ne sera pas une mince...
L’évaluation de l’intérêt des projets d’exploitation de la molécule hydrogène sont trop souvent évalués au seul prisme de la décarbonation.
Publiée en avril 2025 après une longue attente, la révision de la stratégie nationale hydrogène française a suscité de nombreux débats.
L’hydrogène concentre les innovations
Produire un hydrogène vert plus durable et moins coûteux, voilà le pari relevé par une équipe de chercheurs suédois. En remplaçant le platine par des nanoparticules de...
À l’heure où l’Europe cherche à renforcer sa souveraineté industrielle et à décarboner ses filières stratégiques, un projet de grande ampleur mise sur...
Le site de Créteil (Val-de-Marne) vient d’inaugurer une station de production-distribution d’hydrogène renouvelable directement reliée à une unité de valorisation...
L’hydrogène, molécule mondialisée
En plus des contrats signés lors de la visite d'Emmanuel Macron en octobre dernier, le Maroc vient de sélectionner plusieurs investisseurs pour réaliser six projets en lien...
Loin de faire l’objet d'un consensus, l'arrivée dans la région littorale de Gabès d'un site pilote pour produire de l'hydrogène vert provoque la colère des habitants...
L’Europe, qui s’est fixé des objectifs ambitieux de production d’hydrogène vert d’ici à 2035, devra faire face à la concurrence mondiale sur ce secteur...
L’hydrogène renouvelable s’impose progressivement comme un pilier potentiel de la décarbonation des économies industrielles. Son développement ne relève toutefois pas...
La filière hydrogène française, ce serpent de mer
Après plusieurs années d'expérimentation et de soutien à l'innovation, l'État engage la filière hydrogène dans une nouvelle phase. Le premier appel d'offres pour la...
La France vient de publier sa stratégie nationale révisée pour l’hydrogène. Attendue depuis de long mois, la stratégie révisée doit permettre aux acteurs de la...
Pour sa revue annuelle sur l’hydrogène, l’Agence internationale de l’énergie montre que les projets d’électrolyse commencent à accélérer et qu’il faudra...
La nouvelle stratégie hydrogène du Gouvernement relance l’espoir de voir la filière décoller. Mais pour l’instant, la question de la rentabilité économique de...
Dans un rapport publié début juin, la Cour des comptes dénonce la politique française de soutien à l’hydrogène décarboné. Selon l'institution, la stratégie souffre...
