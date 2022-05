Projet MMAtwo : la dépolymérisation du PMMA, bientôt à l’échelle industrielle

Interview

Bien que 300 kt de PMMA soient produits chaque année en Europe, notre capacité de recyclage ne dépassait pas 7kt/an en 2018. L’utilisation massive de ce matériau pour la fabrication d’écrans LCD et plus récemment de barrières COVID met en avant la nécessité de relocaliser le recyclage du PMMA sur le sol européen. C’est l’objectif de MMAtwo, un projet européen qui donnera lieu à un déploiement industriel en 2023. Nous avons interviewé Robin Ronceray, Ingénieur Études Techniques et R&D chez ECOLOGIC, l’un des 16 partenaires du projet.