“Quoi de neuf chez Techniques de l’Ingénieur ?” Les résultats !

Plus de 5 000 participants au jeu-concours « Quoi de neuf chez Techniques de l’Ingénieur ? » organisé du 13 Décembre 2021 au 31 Janvier 2022. Cette édition a mis l’accent sur l'amélioration du confort en télétravail.

Nous vous en remercions pour votre participation à ce jeu-concours. Le tirage au sort a été effectué le 9 février au sein de la rédaction et voici :

Le gagnant du jeu-concours 2021

Patrick Potard est le grand gagnant du concours Techniques de l’Ingénieur 2021 ! Il a répondu correctement aux 11 questions (les réponses plus bas !) et il remporte donc un pack télétravail composé d’un ordinateur portable et d’un casque.

Quelle bonne nouvelle pour cet ingénieur spécialisé dans les mesures de radioactivité naturelle. Il a utilisé les ressources documentaires de Techniques de l’Ingénieur pour certains de ses projets. Il va pouvoir profiter de son nouvel équipement pour travailler confortablement.

Bravo à lui et à tous les autres gagnants ! Nous pouvons compter parmi eux :

Nathaly Chapon Normand,

Aimé Delbart,

Cécile Pagani,

Gilles Fernandez,

David Demeulemester,

Marie Niel

….

Ils ont eu l’occasion de remporter chacun un cadeau parmi les lots offerts cette année : un téléphone durable, des fauteuils massants, des modules CerT.I. et des abonnements à l’une des ressources documentaires ainsi que d’autres très beaux lots.

Félicitations à eux et à l’année prochaine pour un nouveau grand jeu-concours !

Les réponses au grand jeu concours 2021

Le grand jeu-concours « Quoi de neuf chez Techniques de l’Ingénieur ? » a été l’occasion de tester vos connaissances sur les nouveautés du site Techniques de l’Ingénieur. Voici les réponses aux 11 questions posées.

1. Quel est le nom du podcast de Techniques de l’Ingénieur qui décrypte les enjeux des sciences ?

Meet TI / Cogitons Sciences / ScienTIc

2. Quel est le thème du 1er épisode de ce podcast ?

L’éthique de l’innovation / L’énergie et mobilité / Les métiers de l’ingénieur

3. Quel était le thème principal de la journée “Génie écologique”, liée à la sortie de l’offre éponyme ?

Le sol / Uranus / Aladin

4. Quel triste anniversaire à fait l’objet d’un dossier spécial en mars ?

La mort de Fernandel / Les 10 ans de Fukushima / La mort de Napoléon

5. Combien de livres blancs ont été publiés en 2021 ?

Moins de 20 / 20 à 40 / Plus de 40

6. Combien d’articles interactifs ont été publiés dans les ressources documentaires en 2021 ?

Entre 200 et 500 / Entre 500 et 700 / Plus de 700

7. Dans la série d’Interviews vidéos “Innovantes”, de quoi nous parlait Julie Dautel en mars 2021 ?

Des méthodes de tests in vitro pour ne plus passer par l’animal / Des ballons d’hélium dans les réseaux de télécommunications / D’une solution digitale pour optimiser la déconstruction des bâtiments

8. Qu’est-ce qu’une offre Doc&Quiz ?

Une offre intégrant des articles interactifs / Une entretien en ligne avec un médecin / Un jeu télévisé

9. En quoi consiste la Veille personnalisée ?

Un flux d’actualité hebdomadaire sur les sujets de votre choix / Un maître-chien en bas de chez vous / Un économiseur d’écran

10. Quel dessinateur nous réjouit chaque mois dans le dossier mensuel d’actu ?

Hub / AleyxRomarin / Inthym

