Revue du Magazine d’Actualité #63 du 9 au 13 février

Cette semaine, l’actualité scientifique et technologique met en lumière des avancées majeures en matière de transition écologique et de transformation industrielle.

Entre innovations de rupture, enjeux énergétiques et défis numériques, les signaux convergent vers une accélération des mutations en cours.

⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Électricité : le solaire et l’éolien dépassent les énergies fossiles en Europe en 2025

Pour la première fois, les prévisions indiquent que le solaire et l’éolien devraient dépasser les énergies fossiles dans la production électrique européenne en 2025. Cette bascule marque une étape structurante pour la souveraineté énergétique et pour les objectifs climatiques du continent. Elle s’appuie sur plusieurs années de croissance soutenue des capacités renouvelables.

🔌Voir comment le solaire et l’éolien changent la donne

En Californie, l’essor des véhicules électriques fait reculer la pollution de l’air

Une étude menée en Californie montre que la hausse des ventes de véhicules électriques contribue déjà à une diminution mesurable de la pollution atmosphérique. L’article détaille les indicateurs suivis ainsi que les tendances observées dans les zones urbaines. Ce résultat renforce l’idée que l’électrification rapide du parc peut avoir des effets très concrets à court terme.

🚗 Comprendre l’impact réel des VE sur l’air californien

ELIPSE : un procédé plasma pour transformer les liquides organiques en eau et piéger les espèces polluantes

Le procédé ELIPSE repose sur l’usage de plasmas froids pour convertir des liquides organiques pollués en eau tout en piégeant les molécules nocives. Cette technologie se distingue par son efficacité, sa rapidité et sa faible empreinte environnementale. Elle pourrait s’imposer dans le traitement des effluents industriels complexes.

💦 Plasma et pollution : zoom sur ELIPSE

🏭 INDUSTRIE & MATÉRIAUX

Le plastique européen cherche une voie de survie

L’industrie plastique européenne fait face à une concurrence internationale accrue, des coûts énergétiques en hausse et une pression réglementaire renforcée. Entre restructuration, innovations dans le recyclage et relocalisation possible de certaines productions, la filière est à un tournant stratégique. Les industriels appellent à un cadre plus compétitif.

🧩 les défis du plastique en Europe

Damien Féron : « La corrosion est un phénomène naturel que l’on ne peut pas supprimer, mais dont on peut maîtriser la cinétique »

L’entretien revient sur les avancées scientifiques pour mieux comprendre et ralentir les mécanismes de corrosion. Les enjeux concernent des secteurs critiques comme le nucléaire ou l’aéronautique. L’article rappelle que la gestion de la corrosion reste autant une question de matériaux que de conditions d’usage.

🔧 Comprendre les phénomènes de corrosion

Souveraineté des entreprises françaises en 2025 : une amélioration surtout conjoncturelle

Les entreprises françaises gagnent en souveraineté grâce à une réduction de certaines dépendances stratégiques, mais ces progrès restent fragiles. L’analyse souligne que les facteurs favorables sont davantage conjoncturels que structurels. Le renforcement durable nécessitera investissements, innovation et montée en compétences.

🇫🇷 Point d’étape sur la souveraineté industrielle 🧠 TECHNOLOGIES & FUTUR

Olivier Ezratty : « Dans le quantique, l’Europe dispose d’acteurs solides, mais manque de financements »

L’expert Olivier Ezratty dresse un état des lieux du secteur quantique européen. Malgré des compétences scientifiques reconnues et des acteurs solides, l’écosystème souffre d’un déficit d’investissements par rapport aux États-Unis et à la Chine. L’entretien souligne les enjeux industriels, stratégiques et de souveraineté liés au quantique.

💠 Analyse complète du défi quantique européen

El-Ghazali Talbi : « Intelligence artificielle : le mur énergétique »

El-Ghazali Talbi met en avant l’un des grands défis de l’IA moderne : sa consommation énergétique exponentielle. L’article explore les limites des architectures actuelles, les besoins liés à l’entraînement des grands modèles et les pistes pour réduire l’empreinte carbone de ces systèmes. Le propos ouvre un débat essentiel pour l’avenir du numérique.

🔋 Un éclairage sur le défi énergétique de l’IA

🕶 Bon week-end et bonne lecture