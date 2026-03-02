Les actualités à suivre : Europe, IA, matière premières, impression 3D…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Sommet « Made in Europe » : mars 2026, le test grandeur nature de la préférence européenne

Mars 2026 s’ouvre sur une séquence très « exécution » : la Commission doit dévoiler le 4 mars son plan « Made in Europe » (Industrial Accelerator Act), après un report dû à des désaccords sur le périmètre.

Le cœur du dispositif consiste à introduire des seuils de contenu local pour les projets financés par fonds publics (batteries, solaire/éolien, hydrogène, nucléaire, véhicules électriques), avec un débat sur la définition de « local ».

Dans l’immédiat, la bataille des filières s’intensifie : la sidérurgie pousse pour intégrer l’acier bas-carbone, et plaide pour un périmètre géographique resserré.

Le sujet sera politiquement cadré lors du Conseil européen des 19–20 mars à Bruxelles, où l’équilibre entre la souveraineté, le coût des projets et les frictions commerciales sera arbitré.

Dans les mois suivants, l’impact sera très concret pour l’industrie : critères d’éligibilité aux aides, rédaction des cahiers des charges, clauses « origine » chez les EPC et intégrateurs, et recalage des stratégies de sourcing.

À moyen terme, l’enjeu est d’éviter un « texte-slogan » : tout se jouera sur la méthode de calcul (composants vs valeur), les exemptions, et la vitesse d’application.

À long terme, si les règles sont stables, le « Made in Europe » peut devenir un signal d’investissement (batteries, équipements énergie, matériaux) et réduire certains écarts de compétitivité, comme le suggèrent des travaux récents sur les batteries.

De l’IA « utile » à l’IA « certifiable » : les jalons 2026 du règlement européen

Depuis l’entrée en vigueur de l’AI Act, l’actualité n’est plus au débat mais à l’exécution : les interdictions et l’obligation de littératie IA s’appliquent déjà, et les règles de gouvernance ainsi que les obligations pour les modèles IA à usage général (GPAI) sont entrées en application le 2 août 2025.

La prochaine marche, elle, est très proche : au 2 août 2026, le règlement devient pleinement applicable (avec une transition plus longue pour certains systèmes « high-risk » intégrés à des produits réglementés, repoussée à 2027).

Pour l’industrie, l’impact immédiat est contractuel : dès maintenant, les achats doivent exiger l’inventaire des cas d’usage IA, leur qualification de risque, et des preuves de maîtrise (données, traçabilité, tests, supervision humaine) avant toute généralisation en production.

Dans les mois qui viennent, l’enjeu est de transformer les pilotes en systèmes « auditables » : mise en place d’une gouvernance, d’un cadre qualité et de procédures de suivi post-déploiement, pendant que les fournisseurs de modèles s’alignent (ou non) sur le Code de pratique GPAI publié le 10 juillet 2025, devenu un signal de conformité pour une partie du marché.

Autre étape à anticiper : d’ici août 2026, les États doivent disposer de « bacs à sable » réglementaires, ce qui peut accélérer certains déploiements encadrés… mais aussi standardiser les attentes des autorités.

En clair, 2026 sera moins l’année des POC que celle de la preuve : qui sait documenter, contractualiser et monitorer l’IA gagnera les appels d’offres… Les autres verront leurs projets ralentis par les exigences de mise en conformité.

Avion du futur : Berlin hésite, la chaîne de valeur européenne retient son souffle

Le SCAF/FCAS revient en tête de l’agenda industriel européen après les signaux envoyés par Friedrich Merz : une décision est attendue « dans les prochaines semaines » sur l’avenir du programme et, surtout, sur la réalité d’un chasseur de nouvelle génération (NGF) commun.

Le chancelier allemand a multiplié les messages de prudence, estimant qu’il reste à voir si FCAS peut produire un avion commun, tout en jugeant que le programme pourrait davantage déboucher sur des systèmes que sur un seul appareil.

Dans l’immédiat, l’enjeu pour l’industrie n’est pas seulement « continuer ou arrêter », mais quel périmètre sauver : un scénario évoqué consiste à décorréler le NGF (risque de split franco-allemand) tout en conservant des briques communes (drones/remote carriers, cloud de combat, intégration).

Dans les mois qui viennent, les répercussions seront très concrètes sur la chaîne de valeur : gel ou redéploiement des budgets, re-planification des démonstrateurs, et arbitrages « make or buy » sur les capteurs, calculateurs critiques, liaisons de données, cybersécurité OT, ainsi que sur les matériaux (haute température, furtivité, structures composites).

À moyen terme (2026-2028), une clarification rapide conditionnera la capacité des équipementiers à investir dans des lignes qualifiées défense (composants durcis, packaging, tests) et à sécuriser les talents (logiciel temps réel, systèmes, simulation).

La décision annoncée « dans les prochaines semaines » est donc un jalon industriel autant que stratégique : elle dira si l’Europe capitalise sur une base commune ou si elle organise une divergence durable de ses filières aéronautique, électronique et systèmes.

Matières premières : la souveraineté se joue en 2026… dans les procédures

L’UE est passée en 2026 de l’ambition à l’exécution du Critical Raw Materials Act (CRMA) : des objectifs 2030 (extraction/raffinage/recyclage) et surtout le levier des « Strategic Projects » censé accélérer permis et financement.

Une première liste a déjà été sélectionnée, mais l’actualité immédiate rappelle le « mur industriel » : la Cour des comptes européenne juge que la diversification des imports reste faible à ce stade.

Sur le terrain, l’acceptabilité est déjà un facteur bloquant, avec des recours contre des projets emblématiques. Et côté aval, un signal faible inquiète : GKN a renoncé à son projet d’usine d’aimants permanents, une brique critique dominée par la Chine.

Prochain rendez-vous : la Commission lance une deuxième vague de sélection, qui dira si le label se traduit enfin en décisions d’investissement (FID), contrats d’offtake et chantiers. En clair, 2026 et 2027 seront le test : accélérer les projets sans perdre la bataille des permis, du cash… et de la « licence sociale ».

Airbus fait entrer le titane imprimé en 3D dans le « monde série » du long-courrier

Airbus fait passer l’impression 3D du titane du registre « R&D » au registre « industrialisation ». L’avionneur détaille sa stratégie w-DED (wire-Directed Energy Deposition) pour produire de grandes pièces structurelles avec moins de pertes matière qu’en usinage.

Le signal fort, c’est l’entrée dans la chaîne série : Airbus indique avoir commencé l’intégration en production de pièces w-DED sur l’A350, dans la zone du contour de porte-cargo, avec une séquence de qualification (CND/usinage/installation) typique des pièces critiques.

Ce choix « porte-cargo » n’est pas anodin, il met la technologie au contact des enjeux actuels de l’aéronautique : montée en cadence, réduction des lead times, et maîtrise coût/masse sur des sous-ensembles fortement industrialisés.

Dans les mois qui viennent, l’effet d’entraînement se jouera sur la supply chain : capacité des fournisseurs qualifiés à monter en débit, normalisation des plans de contrôle (CND, traçabilité matière, paramètres procédé), et arbitrage économique entre forge/usinage et « near-net-shape » additive.

À moyen/long terme, si Airbus confirme des gains coût-délai sur des pièces « grandes dimensions », le w-DED peut rebattre les cartes des investissements (robots/DED, cellules d’usinage, métrologie), accélérer le design-to-print et pousser l’industrie à standardiser davantage la qualification des procédés additifs pour les structures.