Un mois dans l’espace #6

Que s'est-il passé au-dessus de nos têtes depuis un mois ? Un outil spatial pour évaluer le déconfinement, un appel à projet de la Nasa pour développer les nouvelles toilettes de l'espace, une nouvelle carte du ciel, des civilisations extra-terrestres et le résumé de 10 années de vie du soleil !

Un outil gratuit mis à disposition par l’agence spatiale européenne pour surveiller le déconfinement

Au début du mois, l’agence spatiale européenne ainsi que la commission européenne ont présenté le tableau de bord RACE.

Cette plateforme en ligne permet d’avoir accès à des images prises par les 7 satellites Sentinel. Ces derniers font partie du vaste programme européen Copernicus, destiné à l’observation de la Terre. Pollution, circulation, luminosité… Beaucoup d’aspects de l’activité humaine, visibles depuis l’espace, ont varié du tout au tout pendant que la Terre était presque totalement confinée. Ci-dessous, l’image présente les taux de dioxyde d’azote observés en mars 2019 et en mars 2020. Le dioxyde d’azote est un produit de la pollution automobile et indique donc son intensité.

Avec toutes ces données disponibles, on assiste au développement de solutions d’intelligence artificielle capables de croiser les données pour mieux les valoriser.

La Nasa lance un appel à projet mondial pour concevoir des toilettes lunaires

Le programme Artemis prévoit d’emmener, en 2024, un homme et une femme sur la lune. Les premiers pas sur la lune pour une femme, comme le précise le site internet de l’agence américaine.

L’heure est aux préparatifs, et la Nasa, qui se tourne de plus en plus vers ce genre d’initiatives, a lancé un appel à projet mondial pour développer les toilettes qui seront emmenées sur la lune.

L’agence américaine prévoit de financer les trois projets qui seront sélectionnés. Mais attention, le cahier des charges est très strict. La particularité du développement de ces toilettes est leur finalité : elles doivent à la fois fonctionner dans la capsule Orion qui sera montée sur la fusée, mais aussi sur la lune, une fois la mission arrivée à bon port. L’enjeu est avant tout la prise en compte de la gravité, qui varie selon que l’on est dans la fusée ou sur le sol lunaire. Les toilettes installées à bord de l’ISS fonctionnent grâce à un système d’aspiration, développé pour des conditions d’apesanteur. Il faut donc inventer un nouveau système.

Bricoleuses , bricoleurs, à vos outils ! Vous avez jusqu’au 29 août 2020 pour faire parvenir votre projet et tenter de remporter les 20 000 dollars promis au premier des trois projets récompensés par la Nasa.

Un télescope russe dévoile une carte du ciel inédite

Lancé depuis la Terre en juillet 2019, le satellite russe Spektr SG a pour mission de compiler des données grâce à ses deux télescopes à rayons X embarqués et ses sept caméras. La mission, qui doit durer 6 ans, doit permettre de dresser une carte du ciel virtuelle, puisque les couleurs de la carte (ci-dessous) sont fonctions de l’intensité énergétique détectée par Spektr :

Il s’agit de la première version de la carte du ciel que doit permettre d’établir le projet, mais elle montre déjà une précision et une sensibilité deux fois supérieures à ce que l’on connaissait. Au final, la version définitive permettra de figurer deux fois plus de sources d’énergies – donc d’étoiles – que ce que nous connaissons actuellement.

Plus d’information ici.

Une trentaine de civilisations extra-terrestres dans la voie lactée ?

Un modèle mathématique, développé par des chercheurs de l’université de Nottingham, prévoit l’existence d’une trentaine de civilisations extra-terrestres. La plus proche serait tout de même à 17 000 années-lumière de notre planète.

Les chercheurs sont partis du principe que la vie dans la galaxie qui est la nôtre se développe de la même façon que ce qui s’est passé sur Terre.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire la publication faite par les chercheurs à propos de ces travaux.

10 années de vie solaire en une heure de vidéo

La Nasa a publié une vidéo compilant 10 années d’images du soleil. En effet, l’agence américaine, via l’observatoire des dynamiques solaires de la Nasa, a pris une image toutes les 0,75 seconde de notre astre, ce qui a permis d’aboutir au résultat suivant :



Vous pouvez aussi télécharger la vidéo ici.

Par Pierre Thouverez