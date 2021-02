Un mois dans l’espace #14

Que s'est-il passé depuis un mois au-dessus de nos têtes ? Après Curiosity en 2012, Perseverance s'est posé sur le sol martien le 18 février dernier. Un évènement historique, que les progrès technologiques ont rendu accessible au grand public, et en direct.

Perseverance, la superstar du mois de février

En se posant sur Mars le jeudi 18 février à 21h55, le rover américain Perseverance a non seulement réussi une prouesse technologique, mais il a également participé, à l’instar de SpaceX, à la popularisation de l’aventure spatiale.

Les progrès technologiques accomplis depuis la mission martienne qui avaient permis au rover Curiosity, en 2012, d’explorer le sol martien de manière autonome et de transmettre des images de la planète rouge ont cette fois permis au monde entier de suivre l’atterrissage de Perseverance, en direct.

6 caméras et un micro ont permis de produire ces images (voir la vidéo ci-dessous) détaillant l’entrée dans l’atmosphère martienne, le déploiement des parachutes et l’atterrissage du rover. Tous les composants de la sonde, à savoir la capsule, l’étage de descente et le rover lui-même étaient équipés de caméras.

En 2012, l’atterrissage de Curiosity sur Mars avait également été filmé. La vidéo de l’époque – ci-dessous -, montre les progrès technologiques extraordinaires réalisés en moins de dix ans.

Revenons à Perseverance. La descente de la sonde, redoutée par tous les ingénieurs impliqués dans le projet, a pu endommager certains dispositifs implantés sur le rover. Après l’atterrissage, ce dernier a immédiatement entamé de fastidieuses procédures pour tester l’ensemble des capteurs et le bon fonctionnement des technologies embarquées à bord. Il en a également profité pour transmettre ses premières images de la planète rouge : elles sont compilées au fur et à mesure sur une page dédiée du site internet de la Nasa.

Voici par exemple un des premiers clichés panoramiques transmis par Perseverance :

La Nasa a également créé, pour les nombreux passionnés voulant suivre de près la progression de Perseverance sur Mars, une page internet – très interactive – sur son site entièrement consacrée à Perseverance, et qui permet d’accéder à toutes les images transmises par le rover. A l’heure de la publication de cet article, elles sont au nombre de 5614 !

Perseverance, au-delà d’être un bijou de technologies rassemblant ce que l’être humain peut produire de plus innovant, est également un outil de communication fantastique pour intéresser le grand public à cette aventure. Cerise sur le gâteau, le micro placé sur Perseverance – deux micros ont été installés sur le rover mais un ne fonctionne pas pour le moment – a permis une première mondiale : l’enregistrement du « son » martien, que l’on peut écouter à loisir ci-dessous :

En 2018, la sonde Insight avait transmis des sons martiens, mais ils n’avaient pas été enregistrés avec un microphone. Il s’agissait de données agrégées à partir d’un sismomètre et d’un capteur de pression de l’air, qui avaient été compilées et retravaillées pour créer numériquement le son correspondant.

Enfin, signe que Perseverance est un outil technologique mais aussi de communication à destination du grand public, un message caché dans le parachute a intrigué les suiveurs, pendant quelques heures…

La Nasa a publié un message sur Twitter pour indiquer que le parachute contenait un message. L’énigme a passionné les internautes, qui l’ont résolue, par l’intermédiaire d’un Français. La Nasa avait codé, en binaire, le slogan « dare mighty things », qu’on pourrait traduire par « oser des choses grandioses ». Une maxime que Perseverance devrait continuer à illustrer dans les prochains mois.

Par Pierre Thouverez

Image de UNE : ©Nasa