Un nouveau vent souffle chez T.I… en attendant, 5 lectures pour l’hiver

Posté le par Hélène BARRILLET dans Environnement

Pour les plus chanceux, l’hiver rime avec ski, montagne et neige. C’est aussi une période où ces environnements prennent une autre dimension : le froid s’intensifie, la météo devient déterminante, les matériaux et les infrastructures sont mis à l’épreuve.

Derrière les paysages enneigés se jouent en réalité de nombreux défis d’ingénierie : transferts thermiques, mesures météorologiques, adhérence, maîtrise du froid, anticipation des risques naturels… tout un système technique en action. 

En attendant de vous dévoiler ce qui arrive prochainement chez T.I, nous vous proposons de patienter avec cinq articles en libre accès pour explorer ces systèmes au cœur de l’hiver :  

Restez attentifs : le vent pourrait bien tourner le mois prochain…  

Posté le par Hélène BARRILLET

#Énergie #Risque environnemental #Mesure thermique #Mesure d'humidité #Climat
