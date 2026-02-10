Un nouveau vent souffle chez T.I… en attendant, 5 lectures pour l’hiver

Pour les plus chanceux, l’hiver rime avec ski, montagne et neige. C’est aussi une période où ces environnements prennent une autre dimension : le froid s’intensifie, la météo devient déterminante, les matériaux et les infrastructures sont mis à l’épreuve.
Derrière les paysages enneigés se jouent en réalité de nombreux défis d’ingénierie : transferts thermiques, mesures météorologiques, adhérence, maîtrise du froid, anticipation des risques naturels… tout un système technique en action.
En attendant de vous dévoiler ce qui arrive prochainement chez T.I, nous vous proposons de patienter avec cinq articles en libre accès pour explorer ces systèmes au cœur de l’hiver :
- Transferts de chaleur dans les milieux poreux – Conduction, convection, rayonnement
- Applications industrielles du froid – Industries utilisatrices
- Mesures en météorologie – Capteurs et représentativité
- Adhérence des chaussées
- Risques naturels gravitaires – Géologiques et torrentiels
Restez attentifs : le vent pourrait bien tourner le mois prochain… ⏳
Réagissez à cet article
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Inscrivez-vous !
Vous n'avez pas encore de compte ?CRÉER UN COMPTE