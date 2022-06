Une vague de chaleur particulièrement précoce et intense

Une forte vague de chaleur atteint progressivement la France, alerte Météo-France. Les températures pourraient localement dépasser les 40°C. Le pic d'intensité de cet épisode est attendu entre jeudi et samedi.

La vague de chaleur commence ce mercredi, dans un premier temps du sud-ouest à la vallée du Rhône et à l’arrière-pays provençal, avec des températures maximales entre 35 et 39°C. Elle s’étendra progressivement plus au nord. L’Occitanie est l’une des régions qui sera le plus impactée par cette vague de chaleur selon Météo-France.

« Jeudi, la chaleur s’intensifiera avec des maximales entre 35 et 39°C, localement 40°C, sur un large quart sud-ouest jusqu’à la basse vallée du Rhône. Elle gagnera progressivement les régions le long du littoral atlantique jusqu’au sud de la Bretagne vendredi et samedi. Elle restera cependant moins marquée du Cotentin à la Franche-Comté », prévoit Météo-France. Les températures minimales atteindront 18 à 22°C de jeudi à dimanche matin sur le sud du pays, 16 à 20°C au nord. « Les incertitudes sur la localisation géographique autant que sur l’intensité des températures les plus fortes sont encore marquées à l’heure actuelle », poursuit l’organisme.

Une vague de chaleur particulièrement précoce

« Il s’agit de la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée par Météo-France depuis 1947 [début des mesures nationales, NDLR] », explique Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France. Le précédent record datait de 2017 et 2005, avec un début au 18 juin.

Cette semaine, la moyenne des températures en France devrait atteindre jusqu’à 27,5°C, du jamais vu pour la saison depuis juin 2019. Cette semaine deviendrait ainsi la valeur la plus élevée le plus tôt dans la saison et se classerait parmi les trois valeurs les plus élevées pour un mois de juin.

Météo-France recense 43 vagues de chaleur en France depuis 1947, la dernière remontant à août 2020. « Sur 43 vagues de chaleur détectées depuis 1947, 9 ont eu lieu avant 1989, le reste entre 1989 et 2020 », recense Météo-France dont 19 depuis 2010. Il y a donc eu trois fois plus de vagues de chaleur ces 30 dernières années que durant les 42 années précédentes.

Une probabilité accentuée par le changement climatique

Cette vague de chaleur est liée à une dépression localisée entre les Açores et Madère, dans l’Océan Atlantique, favorisant les remontées d’air chaud sur l’Europe occidentale. Si le dérèglement climatique ne semble pas directement à l’origine de la dépression délocalisée, les études montrent que le réchauffement des températures induit une augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur.

« En fin de siècle, les projections indiquent que le nombre de jours de vagues de chaleur doublera avec un scénario RCP2.6 de forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais sera multiplié par un facteur 3 à 4 en RCP4.5, de baisse différée des émissions, et 5 à 10 en RCP8.5, de fortes émissions, prévient Météo-France. Les nuits tropicales quasi inconnues dans le nord de la France pourront revenir régulièrement en scénario RCP2.6 tandis que leur nombre pourra atteindre (hors région méditerranéenne) 15 à 25 jours en scénario RCP4.5 et 30 à 50 jours en RCP8.5. » Dans un climat qui se réchauffe, les vagues de chaleur surviendront aussi plus tôt ou plus tard dans la saison, comme l’épisode en cours.