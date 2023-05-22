Traitement des eaux industrielles : la combinaison des technologies...
Le traitement des eaux industrielles est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises, à la croisée des impératifs réglementaires, économiques et environnementaux.
La raréfaction des ressources en eau oblige les industriels à développer des solutions innovantes pour circulariser leurs usages.
Combiner les technologies pour optimiser les usages de l’eau
Les eaux usées deviennent aujourd’hui pour les industriels une ressource à part entière et s’intègrent dans une approche circulaire.
La potabilisation de l’eau a permis, au XXe siècle, d’éradiquer de nombreuses maladies d’origine hydrique et reste un pilier des politiques de santé publique.
Comment économiser l’eau dans les process industriels ?
L’innovation est au cœur des solutions développées pour limiter les usages de l’eau, que ce soit pour la production agricole ou la fabrication de produits textiles.
La nécessaire revalorisation des eaux usées
