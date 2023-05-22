Dossier de la rédac' Octobre 2025

Utiliser l’eau en circuit fermé : un défi pour l’industrie

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss
#Chimie et Biotech #Innovations sectorielles #Eau #Dépollution #Eau #Procédé membranaire #Pollution de l'eau #Membrane

La raréfaction des ressources en eau oblige les industriels à développer des solutions innovantes pour circulariser leurs usages.

Sommaire
Combiner les technologies pour optimiser les usages de l’eau
Comment économiser l’eau dans les process industriels ?
La nécessaire revalorisation des eaux usées
Téléchargez ce dossier en PDF
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/biotech-et-chimie/

Combiner les technologies pour optimiser les usages de l’eau

Comment économiser l’eau dans les process industriels ?

La nécessaire revalorisation des eaux usées

Téléchargez ce dossier en PDF

Le dessin du mois

Dessin Utiliser l’eau en circuit fermé : un défi pour l’industrie

INSCRIVEZ-VOUS AUX NEWSLETTERS GRATUITES !