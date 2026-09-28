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Voyageurs, électrons, crues : les lauréats du GPNI 2025 domptent les flux

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Voyageurs, électrons, crues : les lauréats du GPNI 2025 domptent les flux

Publié en par Benoît CRÉPIN

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Entreprises et marchés Énergie Environnement Innovations sectorielles Refroidissement Conduction électrique Impact environnemental Inondation Ferroviaire Electricité Construction - BTP Équipement hydraulique Ingénierie système Développement durable Protection de l'environnement Innovation Transition énergétique Mobilité

Une gare logée dans un puits géant au croisement de deux lignes de métro, un convertisseur capable d’orchestrer à lui seul des flux électriques multiples, une rivière à laquelle on rend sa place : récompensés lors du Grand Prix national de l’Ingénierie 2025, ces trois projets ont mobilisé leurs équipes pendant cinq à vingt ans. Leurs protagonistes, chez Setec, Ikos, Egis, Artelia et Hydrétudes, racontent comment ils ont écarté la solution la plus évidente pour inventer une réponse plus juste, plus sobre et plus durable.

Copyright visuel principal : Dominique Perrault Architecte - ADAGP / Laurent Villeret / Société des grands projets

Sommaire

Gare Villejuif – Gustave-Roussy
Power Ring, la conversion électrique selon Ikos
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