11e conférence internationale NOVATECH pour une gestion durable de l’eau dans la ville : l’appel à communication est lancé

Voilà bientôt 30 ans que Lyon accueille une conférence internationale de référence qui rassemble les différents acteurs impliqués dans la gestion durable de l’eau en ville, avec un focus sur les eaux pluviales. Les professionnels qui souhaitent présenter un sujet pour NOVATECH 2023, sous forme de communication ou de poster, ont jusqu’au 23 décembre pour proposer leur candidature au comité scientifique.

NOVATECH 2023 est un événement coorganisé par le Graie, pôle Eau et Territoires et par la Métropole de Lyon. Il aura lieu du 3 au 7 juillet 2023 à l’ISARA[1].

Selon la banque mondiale, en 2050, près de 70 % de la population mondiale vivra en ville, contre 55 % aujourd’hui. Pour faire face aux effets du changement climatique, les territoires urbains devront devenir plus résilients et la gestion des eaux pluviales jouera un rôle fondamental pour à la fois préserver la ressource en eau, maîtriser les risques d’inondation, de pollution et lutter contre les îlots de chaleur.

La gestion durable des eaux pluviales urbaines : un enjeu majeur

L’eau est un enjeu majeur, probablement l’enjeu du siècle, car elle est au cœur de tous les sujets d’importance : alimentation, énergie, adaptation au changement climatique, santé, confort urbain, etc.

Alors qu’à peine 1 % de l’eau douce présente sur la planète est exploitable pour la consommation humaine[2], mieux gérer les milliards de m³ d’eaux pluviales apparaît donc comme essentiel. Cela passe notamment par une lutte active contre l’imperméabilisation des sols urbains et pour leur végétalisation.

Devant l’urgence, un 1er plan d’action pour une gestion durable des eaux pluviales a ainsi été lancé en 2021. Ce plan couvre la période 2022-2024 et intègre quatre axes d’accompagnement des acteurs de l’eau et de l’aménagement :

intégrer la gestion des eaux pluviales dans les politiques d’aménagement du territoire ;

mieux faire connaître les eaux pluviales et les services qu’elles rendent ;

faciliter l’exercice de police de l’eau et l’exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines ;

améliorer les connaissances scientifiques, pour mieux gérer les eaux pluviales.

NOVATECH : un rendez-vous à ne pas manquer !

Organisé tous les 3 ans depuis 1992, NOVATECH est un rendez-vous international incontournable[3] qui réunit plus de 500 participants sur trois jours autour de la gestion intégrée des eaux urbaines et notamment pluviales.

Cet événement est réputé pour créer des passerelles entre différents domaines et corps de métier. Il rassemble ainsi des professionnels issus de tous horizons, qu’ils soient scientifiques, décideurs, techniciens ou gestionnaires, ce qui favorise le dialogue entre acteurs de l’eau et du territoire, contribue au transfert des connaissances et agit comme un vecteur d’innovation.

Si la gestion de l’eau dans la ville est une thématique que vous souhaitez approfondir, sachez que l’ensemble des communications et posters présentés lors des cinq dernières éditions (depuis 2007) sont mis à disposition gratuitement sur HAL Open Science.

Vous pourrez également consulter le bilan de l’édition 2019 sur le site du Graie.

L’édition 2023 de NOVATECH se déroulera à l’école d’ingénieurs ISARA du 3 au 7 juillet 2023. Si les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin mars, vous avez en revanche jusqu’au 23 décembre 2022 pour déposer votre communication ou poster.

[1] L’ISARA est une école d’ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement

[2] D’après le plan d’action du ministère de la Transition écologique « Gestion durable des eaux pluviales », novembre 2021

[3] Une trentaine de pays étaient représentés en 2019