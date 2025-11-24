Black Friday : une semaine pour explorer les Parcours Pratiques

À l’occasion du Black Friday, les Parcours Pratiques sont mis à l’honneur du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025. Durant cette période, bénéficiez de 50% de remise sur l’ensemble des Parcours Pratiques grâce au code promotionnel BLACKFRIDAY50.

Conçus par des experts et organisés autour de problématiques concrètes, les Parcours Pratiques offrent un accompagnement structuré pour aider les professionnels à monter rapidement en compétence. Chaque parcours propose une progression étape par étape, associant fiches didactiques, solutions prêtes à l’emploi, outils téléchargeables et quiz pour consolider les acquis.

Cette mise en avant exceptionnelle constitue l’occasion idéale de découvrir une méthode claire, opérationnelle et accessible pour avancer efficacement dans vos projets… tout en profitant d’une offre limitée réservée à cette semaine spéciale.

À vous de choisir votre (ou vos) Parcours Pratique(s) :

Constitués de modules numériques, ils sont pensés pour une approche flexible et autonome et permettent d’aborder sereinement des sujets complexes et de progresser à son rythme. Les 8 Parcours Pratiques, reflets des enjeux des organisations industrielles, garantissent l’acquisition de compétences opérationnelles, en compléments de vos connaissances techniques et scientifiques.