Commande géante en Chine, Boeing joue un contrat majeur de plus de 500 avions

L’hypothèse d’une commande chinoise massive pour Boeing remet le marché aéronautique au centre des relations entre Washington et Pékin. Le dossier reste toutefois en négociation et son calendrier immédiat a été bousculé par le report du déplacement présidentiel américain en Chine.

Boeing se rapproche d’une opération qui pourrait compter parmi les plus importantes de son histoire récente. Des discussions portent sur jusqu’à 500 737 MAX, avec en parallèle des échanges sur environ 100 787 et 777X. Une telle opération constituerait la première grande commande chinoise pour Boeing depuis près d’une décennie, dans un marché qui avait longtemps absorbé chaque année des centaines d’avions Airbus et Boeing avant un net ralentissement des livraisons ces dernières années.

Le volume évoqué souligne l’importance de la demande aérienne chinoise. Les besoins du pays restent élevés, avec un marché intérieur et régional qui continue d’exiger des appareils de renouvellement et de croissance. Des analystes cités par Reuters estiment qu’il faut au moins 1 000 avions importés pour soutenir l’expansion du trafic et remplacer les appareils plus anciens. Dans ses propres projections, Boeing anticipe pour la Chine une flotte commerciale de 9 755 avions en 2044, contre 9 000 livraisons attendues sur la période dans son panorama mondial par région.

Cette perspective redonnerait du poids à Boeing en Chine, où la présence commerciale du constructeur s’est contractée. Les commandes fermes d’origine chinoise ne représentent plus qu’environ 2 % du carnet de Boeing, avec 133 appareils identifiés, même si une partie du carnet attribué à des clients non nommés pourrait inclure des transporteurs chinois. Dans le même temps, Pékin mène aussi des discussions sur une autre commande de 500 avions Airbus, ce qui montre que les choix d’achat restent insérés dans un arbitrage industriel et diplomatique plus large.

Un dossier commercial étroitement lié au contexte politique

La vente potentielle ne relève pas uniquement des besoins des compagnies aériennes. Son calendrier a été associé à la rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping, initialement annoncée entre le 31 mars et le 2 avril 2026 à Pékin. Le projet de sommet devait aussi servir de cadre à d’autres discussions commerciales, notamment sur les achats chinois de produits agricoles américains et sur plusieurs points de friction entre les deux pays.

Ce schéma a néanmoins été modifié. Le 18 mars 2026, la Maison Blanche a indiqué que la Chine avait accepté de reporter la visite du président américain à Pékin, initialement prévue deux semaines plus tard. Il a été précisé qu’une nouvelle date devait être recherchée rapidement, Donald Trump évoquant un déplacement en Asie dans cinq à six semaines en raison des contraintes liées à la guerre en Iran. Le possible accord aéronautique ne disparaît pas pour autant, mais son annonce éventuelle n’est plus arrimée au calendrier initial.

Le dossier illustre aussi la dépendance des grands contrats aéronautiques aux relations bilatérales. En avril, dans un contexte de tensions commerciales, les compagnies chinoises avaient été amenées à suspendre temporairement la réception de nouveaux avions Boeing avant une reprise plus tard au printemps. Des mois de discussions ont ensuite repris autour d’une commande de grande ampleur. Les échanges engagés à l’été 2025, puis encore à l’automne lors d’une visite de parlementaires américains à Pékin, montraient déjà que ce contrat était considéré comme un enjeu stratégique pour la relation commerciale sino-américaine.

Un signal industriel majeur pour Boeing

Pour Boeing, l’enjeu dépasse la seule valeur symbolique. Une commande de cette taille renforcerait la visibilité du 737 MAX, programme essentiel pour la montée en cadence du groupe. Le constructeur prévoit d’ailleurs d’augmenter la production mensuelle du 737 MAX de 42 à 47 appareils au milieu de l’année 2026 et vise environ 500 livraisons sur l’ensemble de l’exercice. Une décision d’achat de grande ampleur en Chine conforterait donc à la fois la charge industrielle et la lisibilité commerciale du constructeur sur le moyen terme.

Le volet gros-porteurs aurait également une portée particulière. Les discussions portant sur des 787 et des 777X signalent un intérêt qui ne se limite pas aux liaisons domestiques ou régionales, mais touche aussi les besoins de long-courrier et de renouvellement de flotte sur des segments plus exigeants. À ce stade, plusieurs points restent toutefois non résolus et aucune confirmation officielle n’a été donnée par Boeing sur l’aboutissement du contrat. La négociation reste donc ouverte, avec un volume potentiel considérable, une forte dimension diplomatique et un impact possible sur l’équilibre entre Boeing, Airbus et le marché aérien chinois dans les prochains mois.