Des propositions pour défossiliser l’industrie chimique et la rendre plus compétitive

La Renewable Carbon Initiative (RCI), un réseau européen d'entreprises de l'industrie des produits chimiques et des matériaux, vient de publier un rapport qui contient des propositions pour développer l'usage du carbone renouvelable en remplacement des ressources fossiles. Selon elle, cette transition est essentielle pour assurer la prospérité et la compétitivité à long terme de ce secteur.

L’industrie chimique européenne est l’une des plus énergivores du continent. En 2022, elle a absorbé près de 20 % de l’énergie totale consommée par le secteur industriel, selon Eurostat. En cause : des procédés nécessitant de la chaleur, de la pression et de l’électricité en continu pour transformer principalement du pétrole et du gaz en molécules utiles. La dépendance aux combustibles fossiles reste donc encore forte et la transition verte de cette industrie représente un défi majeur pour l’Union européenne. La Renewable Carbon Initiative (RCI) vient de publier un rapport présentant plusieurs propositions afin de défossiliser ce secteur.

Lancée en 2020, ce réseau regroupe des acteurs majeurs de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec des entreprises comme BASF, Clariant ou encore Arkema. Il promeut l’usage de carbone renouvelable en remplacement des ressources fossiles dans les processus industriels. Dans un contexte où l’industrie chimique européenne montre des signes inquiétants de désindustrialisation, ce collectif affirme qu’aujourd’hui, le passage à une chimie décarbonée n’apparaît plus comme une simple ambition environnementale, mais aussi comme une stratégie industrielle majeure. Selon lui, cette transition est le passage obligé pour accroître la compétitivité et la résilience de l’Europe sur le marché mondial.

Parmi ses propositions, la RCI réclame une reconnaissance politique explicite de l’objectif de défossilisation de la chimie de la part des plus hautes instances de l’UE. Une telle orientation donnerait un signal clair aux acteurs industriels et aux investisseurs, tout en servant de socle aux futures politiques européennes. Le réseau insiste sur le rôle central que doit jouer le carbone renouvelable, issu de la biomasse, du recyclage ou de la capture et de la valorisation du CO₂, en remplacement des combustibles fossiles.

Pour accélérer ce basculement, la RCI propose de mettre en place des objectifs contraignants afin d’utiliser du carbone renouvelable dans les produits chimiques et les matériaux. Ceux-ci pourraient par exemple être intégrés à des textes existants comme le PPWR (Proposal Packaging and Packaging Waste Regulation), un règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages, ou encore le règlement ELV (End-of-Life Vehicles) relatif aux véhicules hors d’usage, ainsi que le règlement ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), qui vise à encourager la conception et la fabrication de produits durables.

Des règles de commerce équitable sur les importations de carbone renouvelable

En parallèle, le collectif propose de faire évoluer le système européen d’échange de quotas d’émissions (UE ETS pour European Union Emissions Trading System) dans le but de faciliter la transition vers le carbone renouvelable, en mettant l’accent sur l’utilisation de la technologie de captage et d’utilisation du carbone (CCU pour Carbon Capture and Utilisation). Celle-ci consiste à capter le CO2 pour l’utiliser comme matière première directe ou pour la synthèse de carburants, de produits chimiques ou de matériaux.

Étant donné que l’un des freins majeurs est l’accès aux matières premières de substitution, la RCI appelle à un cadre européen harmonisé permettant de valoriser les déchets comme intrants et de garantir l’approvisionnement local en biomasse durable. L’établissement de règles de commerce équitable sur les importations de carbone renouvelable est également jugé prioritaire, dans une logique de compétitivité et d’autonomie stratégique. Autre prérequis : offrir aux entreprises un accès à des énergies renouvelables compétitives en échange d’engagements contraignants en matière de défossilisation.

La transition vers le carbone renouvelable ne peut réussir sans une articulation fine entre les secteurs de l’énergie et des matériaux. La RCI propose donc un équilibrage réglementaire entre l’énergie et les matériaux utilisant du carbone renouvelable, dans le but de maximiser les synergies. Toutes ces propositions doivent s’accompagner de mécanismes de soutien financier pour faciliter la transition vers le carbone renouvelable, avec pour objectif final de repositionner l’Europe comme le leader mondial d’une chimie circulaire et durable.