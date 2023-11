E-fuels : la question de la « neutralité carbone » fait débat

L’Europe voulait interdire totalement la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035. Mais l’accord trouvé en mars dernier prévoit une dérogation pour les véhicules carburant aux e-fuels. À condition qu’ils réduisent leurs émissions de 100%... ou 70% par rapport aux carburants fossiles ?

L’Union européenne devait interdire totalement les moteurs thermiques carburant aux énergies fossiles en 2035. Mais l’accord trouvé en mars prévoit une dérogation pour les véhicules utilisant du carburant synthétique (ou e-fuels), comme le demandait l’Allemagne. La proposition qui doit être validée d’ici à l’automne 2024 prévoit que ces carburants soient « neutres en termes d’émissions de CO 2 ». Cela supposerait d’atteindre une réduction de 100 % des émissions par rapport aux carburants fossiles. La réglementation actuelle prévoit une diminution minimum de 70 % des émissions pour les carburants à base de carbone recyclé. Les industriels aimeraient bien garder ce dernier seuil moins ambitieux.

Dans un rapport publié en mars, l’ONG Transport & Environnement estimait que l’essence synthétique pourrait coûter plus de 2,82 euros par litre à la pompe en France en 2030, soit presque 50 % de plus que l’essence ordinaire aujourd’hui. Dans un nouveau rapport, l’ONG estime que les voitures alimentées par des e-fuels émettront près de cinq fois plus de CO 2 que les véhicules électriques si l’UE renonce à son ambition d’appliquer aux e-fuels son exigence de neutralité carbone.

61 gCO 2 /km pour les e-fuels, 13 gCO 2 /km pour l’électrique

Transport & Environnement a dressé le bilan des émissions de CO 2 « du puits à la roue » des e-fuels. Il prend en compte l’ensemble des émissions générées par la production, la distribution et l’utilisation du carburant. L’analyse montre que les voitures alimentées aux e-fuels émettront 61 gCO 2 eq/km en 2035 si les législateurs se bornent à une réduction de 70 % des émissions et non de 100 %. C’est cinq fois plus que les prévisions pour les véhicules électriques à cet horizon (13 gCO 2 eq/km), compte tenu de l’évolution du mix électrique européen qui émettra 33 g CO 2 /kWh Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité. « En France, ces émissions tomberaient même à 3 gCO 2 /km, en raison d’un mix fortement décarboné », prévient l’ONG.

Les carburants synthétiques peuvent être produits par un mélange entre du CO 2 et de l’hydrogène. Pour être totalement neutres en carbone, le CO 2 devrait être récupéré dans l’atmosphère ou capturé en sortie des usines, le second produit par électrolyse de l’eau grâce à des énergies renouvelables. La réglementation européenne estime en effet que pour produire les e-fuels, « les émissions en équivalent carbone associées à la production d’électricité renouvelable (éolienne, solaire, hydroélectrique et géothermique) sont considérées comme égales à zéro ».

La Commission a demandé aux États membres de lui faire part de leurs commentaires sur sa proposition d’autoriser les e-fuels neutres en carbone dans les nouvelles voitures après 2035. Les gouvernements de l’UE devraient prendre une décision finale sur les critères retenus avant la fin de l’année.