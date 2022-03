Écoutez notre podcast Cogitons Sciences : Ingénieurs ès jeux vidéo [Des ingénieurs qui cassent la routine #2]

Bienvenue dans le 11ème épisode de Cogitons Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences ! Nous vous proposons d’y découvrir les dessous des métiers d’ingénieurs évoluant dans le secteur du jeu vidéo. Nos invités ingénieurs, Gauthier Ryckeboer et Romain André, travaillent tous les deux chez Nacon, entreprise française éditrice de jeux vidéo et spécialisée dans le développement d’accessoires de gaming. Ils nous racontent leurs parcours.

Gauthier Ryckeboer et Romain André sont respectivement ingénieur électronique et chef de projet produits électroniques (ingénieur électrique de formation), au département conception d’accessoires jeux vidéo chez Nacon. Mais avant de rejoindre cette filiale du groupe BigBen, ils avaient commencé leurs carrières d’ingénieurs dans le secteur automobile. Ce changement s’est accompagné d’une toute nouvelle manière de travailler ! Une composante inhérente à leur quotidien : une précieuse flexibilité professionnelle et une passion commune pour le jeu vidéo.

Expériences et passe-temps ludiques, les jeux vidéo, omniprésents dans notre culture populaire, sont avant tout des produits : ils sont conçus, testés, éprouvés et approuvés, avant leur mise sur le marché. Parmi les nombreux professionnels qui œuvrent dans le domaine du gaming figurent, on s’en doute bien, des ingénieurs ! Gauthier Ryckeboer et Romain André en font partie.

Écoutez l’épisode ici.

Multi-casquettes [2:18 – 30:12]

“Au quotidien, mon métier se résume à plusieurs casquettes, détaille Gauthier Ryckeboer. Une première casquette laboratoire qui représente les validations, les tests et les caractérisations des différents accessoires des jeux vidéo. Une deuxième casquette, cette fois ingénierie, qui est plus liée à la spécification en vue du développement de l’accessoire, et c’est là où j’assiste mon collègue Romain, ces missions étant liées au user interface, à l’électronique et à l’électrique. Une troisième casquette autour de l’amélioration continue du produit, en fonction des retours clients, et nous sommes toujours à l’affût de nouvelles technologies et de nouveaux composants”.

De son côté, Romain André participe à la supervision du développement du produit “en allant de l’idée de départ et jusqu’à la sortie de l’usine et l’arrivée en magasin” : “cela consiste à définir complètement le produit, d’un point de vue technique, avec les membres du laboratoire, dont Gauthier, superviser le développement tout au long de la chaîne de production, participer à l’élaboration du packaging et travailler avec les équipes marketing pour présenter le produit aux clients”.

Une flexibilité professionnelle accrue [30:25 – 49:57]

Depuis leurs débuts dans le milieu du jeu vidéo, les deux ingénieurs profitent d’une plus grande flexibilité au travail. Ainsi, pour Gauthier Ryckeboer : “chez Nacon, lorsque nous avons une idée ou un projet, que ce soit sur le développement d’accessoires ou sur autre chose, il nous est possible de le remonter très facilement car la hiérarchie est très accessible, et cela jusqu’au PDG (Alain Falk, NDLR), et il nous est aussi possible d’échanger avec beaucoup de corps de métiers, qu’il s’agisse de nos collègues de la comptabilité ou de l’informatique, de nos partenaires industriels qui se trouvent en Chine par exemple, de nos partenaires technologiques éparpillés à travers le monde, ou encore les collègues chefs de projet comme Romain ou encore les collègues designers industriels… Aujourd’hui, j’ai pu développer un côté pluridisciplinaire, très agréable car challengeant intellectuellement”.

Romain André renchérit et affirme que cette flexibilité constitue l’un des avantages qui l’ont poussé à poursuivre sa carrière dans le secteur du jeu vidéo : “la flexibilité, c’est la possibilité d’entreprendre et de voir le concept, imaginé avec les collègues, prendre forme et prendre vie. C’est une des choses qui rend le secteur au global ainsi que l’innovation très intéressants, car ce n’est pas un secteur qui reste fixe. Si par exemple on voit aujourd’hui comment a évolué une manette, à quoi elle ressemblait et ce qu’il y avait dedans il y a 10 ans, ce n’est plus la même chose aujourd’hui, ça a complètement changé ! Et on peut en dire tout autant pour l’évolution des jeux vidéo, des supports de jeux, mais aussi des casques audio. Et au niveau industriel, cette flexibilité m’a permis de rencontrer des personnes qui maîtrisent des technologies qu’autrement, si j’étais resté dans le secteur automobile, je n’aurais pas forcément pu découvrir à moins de changer de périmètre ou de site… Alors qu’aujourd’hui, je travaille sur des catégories de produits qui sont totalement différentes les unes des autres, tout en restant au même endroit”.

