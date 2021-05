Ecoutez notre podcast Cogitons Sciences : Biais, fantasmes, et pratique du numérique [Sciences et éthique #3]

Bienvenue dans le troisième épisode de Cogitons Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences ! Nos invités Christine Balagué, professeure à l’Institut Mines-Télécom Business School, titulaire de la chaire “Good in tech”, et Jean-Gabriel Ganascia, professeur d’informatique à Sorbonne Université et président du Comité d’éthique du CNRS (COMETS), décodent le rapport de notre société au numérique.

Sommes-nous libres de refuser les objets numériques ? Comment faire de l’innovation numérique responsable ? Quid des biais des algorithmes ?

Christine Balagué, professeure à l’Institut Mines-Télécom Business School, titulaire de la chaire « Good in tech », et Jean-Gabriel Ganascia, professeur d’informatique à Sorbonne Université et président du Comité d’éthique du CNRS, répondent à ces questions dans ce troisième épisode de Cogitons Sciences.

Vous pouvez l’écouter ici.

Les nouvelles technologies numériques nous sont-elles imposées ? [1:26] – [12:53]

Selon le président du COMETS, concernant la 5G par exemple, nous serions « individuellement très contraints » car il serait « difficile de refuser une nouvelle norme de transmission de données, comme par exemple la 5G ; ou alors il faudrait refuser d’avoir un téléphone portable ! » Il prône les « choix éclairés », adossés à une « bonne maîtrise des technologies », pour éviter de « s’engager dans un moratoire » collectif contre telle ou telle technologie, « sous prétexte qu’il existe des risques ».

Vers une innovation numérique responsable ? [13:05] – [24:06]

On peut se demander dans ce cas ce qui peut être faisable au-delà de l’individu et de la communauté des utilisateurs : c’est-à-dire au niveau de l’entreprise elle-même. On parle alors avec Christine Balagué d’innovation numérique responsable. « On a trois critères à l’innovation numérique responsable. La technologie doit avoir un impact positif sur la société ; la technologie doit prendre en compte le fait qu’elle n’impacte pas négativement l’environnement […] ; et enfin, il faut s’assurer que la technologie n’impacte pas négativement la société ».

À l’origine des biais discriminants des algorithmes [24:22] – [28:59]

Les effets de discrimination des algorithmes viennent de deux parties, nous informe Christine Balagué : « soit ils viennent de l’algorithme lui-même, c’est-à-dire du traitement ou de l’apprentissage ; soit ils viennent, et c’est ici souvent la majorité des cas, de la base de données qui rentre dans l’algorithme ».

Les algorithmes en milieu professionnel [29:25] – [34:37]

« Il faut évacuer un certain nombre de craintes qui relèvent plus de la légende et du mythe », assure Jean-Gabriel Ganascia. Le président du COMETS poursuit : « pour trouver sa place dans cette société de la connaissance, le numérique joue un rôle important. […] Le risque est de laisser des gens à côté du progrès et donc de les rendre inemployables. Le grand défi est de former l’ensemble de la population aux nouvelles technologies, et les former à tout âge de la vie. »

La désinformation sur les réseaux sociaux, non-éthique par excellence [34:55] – [37:54]

« On est complètement dans des stratégies non-éthiques lorsqu’on veut diffuser massivement des fake news pour manipuler l’opinion », nous répond Christine Balagué. Aujourd’hui, deux règles ont été mises en place par les plateformes, développe la chercheuse : « la première est qu’on ne peut pas diffuser de fake news pendant une période électorale ; la deuxième est qu’on ne peut pas diffuser de fake news qui peuvent porter atteinte à la vie d’un individu. » Elle rappelle qu’il existe quand même des technologies d’IA qui permettent de lutter contre… les dérives de l’IA !

Ecoutez l’épisode !

Cogitons Sciences est un podcast produit par Techniques de l’Ingénieur. Cet épisode a été réalisé par Intissar El Hajj Mohamed, en collaboration avec Alexandra Vépierre. Le générique a été réalisé par Pierre Ginon et le visuel du podcast a été créé par Camille Van Belle.