En images

En image : au Népal, des drones sont utilisés pour débarrasser l’Everest de ses déchets

Posté le par Hubert blatz dans Environnement

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... Tous les ans, des tonnes de déchets sont abandonnées sur ce qui est souvent désigné comme la plus haute décharge du monde. Et si l’espoir d’une montagne plus propre venait du ciel ? Deux drones gros porteurs ont en effet été mis à contribution lors de la dernière saison d'ascension pour participer à la collecte des détritus laissés sur place.

Par Hubert Blatz

#Déchet #Pollution #Innovation #Drone
